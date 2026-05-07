Principalul reprezentant al Ucrainei la negocierile de pace a ajuns la Miami pentru discuții

Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a sosit la Miami pentru o serie de întâlniri cu reprezentanți ai Statelor Unite, în contextul în care negocierile de pace privind încetarea războiului purtat de Rusia în Ucraina au intrat în impas în ultimele luni, scrie Reuters.

Umerov are sarcina de a discuta despre un posibil schimb de prizonieri de război și de a intensifica eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe X.

Kievul spera ca reprezentanții SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, să se deplaseze în Ucraina la începutul acestei primăveri, dar vizita nu a mai avut loc. Atenția Washingtonului s-a îndreptat în mare măsură departe de Ucraina, pe fondul conflictului din Iran.

Negocierile mediate de SUA se află într-un impas în ceea ce privește regiunea Donețk din estul Ucrainei. Moscova cere Kievului să-și retragă trupele din zonele regiunii pe care nu a reușit să le cucerească în cei patru ani de invazie pe scară largă. Ucraina afirmă că nu va ceda teritoriile pe care le controlează.

„Suntem în contact permanent cu partea americană și suntem la curent cu contactele relevante ale partenerilor noștri cu partea rusă. Depunem eforturi pentru a ne asigura că acest lucru contribuie la apropierea unei păci demne și la garantarea securității”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că Umerov a primit „mai multe instrucțiuni specifice legate de securitate” privind cooperarea bilaterală cu SUA.

Ultima rundă de discuții trilaterale între Ucraina și Rusia, la care au participat și reprezentanți ai SUA, a avut loc în februarie. De atunci, reprezentanții ucraineni și ruși au purtat doar discuții separate cu delegația americană.

Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin au purtat o discuție telefonică pe 29 aprilie, în cadrul căreia au abordat tema unui posibil armistițiu.

Rusia a anunțat un armistițiu pentru perioada 8-9 mai, când sărbătorește victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste și organizează o paradă militară la Moscova, un eveniment de mare importanță pentru Kremlin.

Ucraina a afirmat că Rusia dorește un armistițiu doar pentru a-și proteja parada, deoarece se teme de atacurile cu drone ucrainene, și a propus un armistițiu pe termen nelimitat începând cu 6 mai.

Niciuna dintre părți nu a acceptat propunerile. Rusia a amenințat că va lovi centrul Kievului dacă Ucraina va ataca Moscova. Kievul a acuzat Rusia de încălcarea armistițiului, afirmând că va riposta la acțiunile Rusiei.