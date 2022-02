Președintele Ucrainei face apel către liderii UE și le cere să ajute Ucraina: „În Ucraina se decide soarta Europei”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni să ajute urgent ţara sa care este acum atacată de Rusia, ale cărei forţe au preluat controlul mai multor părţi din sudul ţării.

„Cer liderilor UE să convoace o reuniune de urgență a Consiliului European pentru a fi alături de Ucraina și a opri agresorul. În Ucraina se decide soarta Europei: dacă Putin nu primește o respingere decentă acum, va merge mai departe. (…) Ar trebui adoptate imediat sancțiuni economice și financiare puternice împotriva agresorului, lipsiți de mijloacele de a continua agresiunea: deconectarea de la SWIFT, impunerea unui embargo asupra comerțului cu petrol și gaze, ajutarea armatei cu arme și muniții, sprijinirea operațiunii de menținere a păcii ONU. Poporul nostru moare pentru libertatea Ucrainei și a Europei. Am așteptat mult timp la ușa deschisă. Am întrebat despre apartenența la NATO – nu am auzit un răspuns. Acum avem nevoie de garanții juridice internaționale de securitate, de o perspectivă europeană clară și de acțiuni rapide și concrete”, se arată în mesajul postat de președintele ucrainean Volodimir Zelensky.