Președinta CE: „Pachetul financiar de 150 de milioane de euro va contribui la stabilizarea economiei R. Moldova și va acompania reformele necesare”

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, afirmă că asistența macrofinanciară de 150 de milioane de euro, propusă R. Moldova de CE, va contribui la stabilizarea economiei țării noastre și va acompania reformele necesare.

„Comisia Europeană este alături de poporul moldovenesc în aceste vremuri dificile. Acest pachet financiar va contribui la stabilizarea economiei țării, o va pune pe calea redresării și va acompania reformele necesare”, a spus Ursula von der Leyen într-o postare pe pagina sa de Twitter.

