Peste 50 de oficiali străini, printre care și Igor Dodon, prezenți la inaugurarea noului aeroport de la Istanbul

Noul aeroport internaţional de la Istanbul, unul dintre proiectele promovate de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, urmează să fie inaugurat luni, 29 octombrie, la o lună după o grevă legată de condiţiile de siguranţă neadecvate în care lucrează muncitorii de la acest obiectiv, notează dpa, citat de AGERRES.

La evenimentul de inaugurare vor fi prezenți peste 50 de lideri străini, miniștri și oficiali de rang înalt, printre care și președintele R. Moldova, Igor Dodon. Șeful statului i-a adresat astăzi un mesaj de felicitare omologului său turc, cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Turcia.

Noul aeroport, care ve deveni deplin operaţional în 2028, va avea într-o primă fază trei piste şi va deservi aproximativ 90 de milioane de pasageri pe an, potrivit IGA, compania responsabilă pentru construirea acestui obiectiv. Se estimează că în anul 2028, când vor fi operaţionale toate cele şase piste ale aeroportului, acesta va fi folosit de circa 200 de milioane de pasageri anual.

Costurile construirii noului aeroport din Istanbul se ridică la 10,25 miliarde euro. Potrivit cotidianului Hurriyet, actualul aeroport din Istanbul, numit după fondatorul Turciei moderne, Mustafa Kemal Ataturk, va rămâne operaţional până la finalul acestui an.

One of Turkey’s mega projects — Istanbul New Airport — will be inaugurated Monday, when the country celebrates Republic Day, with the attendance of President Erdoğan and more than 50 high-level foreign officialshttps://t.co/HoFL2sxg5f pic.twitter.com/OqelSIdW2F

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 28, 2018