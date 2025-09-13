O dronă necunoscută, descoperită pe o plajă din Bulgaria, a fost preluată de armată

O dronă a fost descoperită vineri, 12 septembrie, pe plaja de nord din orașul Burgas, potrivit presei bulgare. Poliția a intervenit după ce mai multe persoane au semnalat prezența vehiculului aerian fără pilot, scrie Novinite, citat de HotNews.

Obiectul, cu o lungime de aproape un metru, prezenta semne evidente de coroziune, fiind lipsit de partea din spate și de aripa dreaptă, ceea ce sugerează că a stat mult timp în apă.

Nu erau vizibile marcaje sau semne de identificare pe dronă, iar autoritățile au subliniat că aceasta nu a reprezentat o amenințare pentru public.

Apelul referitor la un obiect suspect, asemănător unei drone și plutind în mare, a fost înregistrat în jurul orei 09:36, iar ulterior zona a fost securizată.

Experți militari au fost trimiși pentru evaluarea și recuperarea dispozitivului. O echipă specializată de la baza navală din Burgas a efectuat o verificare completă, confirmând că drona nu conținea explozibili și nu prezenta niciun pericol.

În urma evaluării, drona a fost transportată în siguranță la baza navală din Burgas pentru analize suplimentare.

Serviciile de securitate bulgare investighează în prezent originea și scopul dispozitivului.