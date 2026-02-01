Negocierile privind încetarea războiului din Ucraina sunt programate pentru săptămâna viitoare, în Abu Dhabi

Discuțiile trilaterale susținute de SUA, la care vor participa Ucraina și Rusia, vor avea loc săptămâna viitoare la Abu Dhabi, a declarat duminică, 1 februarie, președintele Volodimir Zelenski, în contextul în care ucrainenii se confruntă cu incertitudini privind soarta armistițiului energetic cu Rusia, pe fondul scăderii temperaturilor, scrie Reuters.

Kievul se află sub presiunea SUA pentru a asigura pacea în războiul care durează de aproape patru ani, în timp ce se confruntă cu o campanie rusă de atacuri aeriene care a devastat sistemul său energetic în timpul uneia dintre cele mai reci ierni din ultimii ani.

Prima rundă de negocieri a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie, dar nu a dus la nicio evoluție în ceea ce privește disputa teritorială, Moscova continuând să ceară Kievului să cedeze mai mult teren în estul țării, devastat de război, lucru pe care acesta refuză să îl facă.

Zelenski a declarat că noile negocieri vor avea loc pe 4 și 5 februarie și că Ucraina – care se luptă să oprească avansul rus pe câmpul de luptă – este pregătită pentru o „discuție substanțială”.

„Ucraina este pregătită pentru o discuție substanțială și suntem interesați să ne asigurăm că rezultatul ne va apropia de un sfârșit real și demn al războiului”, a scris Zelenski pe X.

În capitala, o mie de clădiri de apartamente au rămas fără încălzire duminică, a declarat primarul Vitali Kliciko, în timp ce un nou val de frig extrem a cuprins o mare parte a țării.

Temperaturile din oraș oscilează duminică în jurul valorii de -15 grade Celsius, în timp ce muncitorii încearcă să restabilească încălzirea în sute dintre cele aproape 3 500 de clădiri înalte afectate de o defecțiune generalizată a rețelei electrice sâmbătă.

Kremlinul a declarat acum două zile că a acceptat să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice până duminică, la cererea președintelui american Donald Trump, iar Kievul a spus că va răspunde cu aceeași măsură.

Ucraina a declarat că suspendarea ar trebui să dureze până vinerea următoare.