Ministrul Apărării din România și-a anunțat demisia

Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri, 28 noiembrie, că demisionează. Anunțul vine la șase luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. Oficialul român și-a anunțat colegii de partid (USR, n.r.) într-o ședință de la ora 12:00 că urmează să demisioneze, iar apoi a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook, scrie Hotnews.

Ionuț Moșteanu a stat în fruntea Ministerului Apărării Naționale din 23 iunie, când Guvernul Bolojan a primit votul de încredere al Parlamentului. El și-a anunțat vineri demisia pe Facebook, în urma dezvăluirilor Libertatea privind studiile sale.

„Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, a scris Moșteanu pe Facebook.

„România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie”, a mai scris, printre altele, Ionuț Moșteanu.

În mesaul său, Ionuț Moșteanu a scris și că a jurat „să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată”.

„Și am făcut asta în fiecare zi – am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria. Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare”, conform lui Moșteanu.

Biroul Național al USR s-a reunit în ședință de la ora 12:00, în urma controverselor din ultimele zile legate de CV-ul lui Ionuț Moșteanu. O investigație realizată de Libertatea a arătat că acesta a ocupat, între 2015 și 2016, funcţia de consilier al ministrului Transporturilor şi a fost membru în două Consilii de Administrație – la Tarom şi la Administrația Porturilor Maritime Constanța – în condiţiile în care nu avea nici studii de specialitate şi nici cei cinci ani de vechime ceruţi de lege, notează presa din România.

Moșteanu a scris în CV-ul de la acea vreme că a absolvit o universitate privată, Athenaeum. Diploma în cauză a fost eliminată ulterior din biografiile oficiale. Universitatea a emis un răspuns oficial din care reiese că nu l-a avut niciodată student pe Moșteanu. În CV-urile ulterioare ale lui Ionuţ Moşteanu apar studiile unei alte universităţi private, Bioterra, între 1996 şi 1999, încheiate cu o diplomă de licenţă obţinută în 2015. Și în acest caz, durata studiilor de cinci ani, aşa cum apare pe diplomă, nu se potriveşte cu perioada de trei ani trecută în CV.

Și Ilie Bolojan a avut o reacție, joi seara, despre erorile din CV-ul lui Ionuț Moșteanu: „domnul Moșteanu este o propunere a unui partid politic. În această perioadă, am încercat să nu lucrez cu CV-uri și diplome, ci cu miniștrii în funcție, cu care să fac maximum posibil în condițiile date”.