73 de percheziții în România într-un dosar privind stabilirea fictivă a domiciliilor și obținerea ilegală de acte pentru cetățeni moldoveni, ucraineni și ruși

O amplă operațiune în județul Botoșani, unde au pus în executare 73 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar ce vizează stabilirea fictivă a domiciliilor și obținerea ilegală de documente de identitate românești, a fost desfășurată de către Poliția de Frontieră Română.

Potrivit autorităților române, acțiunea este parte a unei anchete complexe privind destructurarea unei rețele care, cu sprijinul unor funcționari publici din două servicii de evidență a populației și două primării, ar fi facilitat obținerea de acte neconforme cu realitatea pentru persoane născute în R. Moldova, Ucraina și Federația Rusă.

Operațiunea este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și implică structuri ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, precum și inspectoratele teritoriale Iași și Sighetu Marmației.

Poliția de Frontieră Română amintește că, anterior, la data de 20 noiembrie 2024, în același dosar au fost efectuate 90 de percheziții la sedii de instituții publice și locuințe din județele Botoșani, Suceava și municipiul București. În urma probatoriului administrat, anchetatorii au dispus continuarea urmăririi penale față de 94 de suspecți, pentru infracțiuni precum luare și dare de mită, fals informatic, trafic și cumpărare de influență, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit anchetatorilor, la adresele vizate au fost stabilite în mod fictiv domiciliile unor cetățeni din spațiul ex-sovietic, prin intermediul unor contracte de închiriere false sau falsificate. Acestea ar fi fost întocmite cu sprijinul unor intermediari și încheiate aparent între persoane fizice și o societate comercială din județul Botoșani, permițând „luarea în spațiu” a unor cetățeni fără consimțământul proprietarilor reali.

Beneficiarii ar fi folosit inclusiv certificate de cetățenie false, presupus emise de consulate ale României din diferite state, pentru a obține cărți de identitate românești.

În paralel, polițiștii verifică 104 adrese din județul Botoșani unde figurează cu domiciliu cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Federația Rusă, pentru a stabili dacă aceștia locuiesc efectiv la adresele declarate și dacă datele comunicate autorităților sunt corecte. Totodată, vor fi înmânate citații pentru audierea a 96 de suspecți.