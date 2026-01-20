Macron denunță la Davos presiunile comerciale ale SUA: „Sunt inacceptabile”

Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat în discursul său de la Davos că competiția din partea Statelor Unite ale Americii (SUA) pentru acorduri comerciale care „subminează interesele noastre de export, cer concesii maxime și urmăresc în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”, combinată cu o „acumulare nesfârșită de noi tarife”, este „fundamental inacceptabilă”, transmite BBC.

Această declarație vine după ce o sursă apropiată președintelui francez Macron a menționat în această dimineață că amenințările lui Donald Trump de a impune tarife de 200% asupra vinului și șampaniei franceze, din cauza intenției Franței de a refuza invitația liderului american de a se alătura „Consiliului Păcii”, sunt „inacceptabile”. Macron spune că Franța și Europa sunt „în mod evident” atașate de suveranitatea națională și de independență.

Macron adaugă că acest lucru este cu atât mai grav atunci când aceste tarife sunt „folosite ca pârghie împotriva suveranității teritoriale”.

Potrivit BBC, Macron a afirmat că europenii sunt singurii care nu își protejează propriile companii și piețe „atunci când celelalte țări nu respectă condițiile unui joc echitabil”.

Președintele francez spune că a decis să participe la exercițiile militare din Groenlanda „fără a amenința pe nimeni, ci doar sprijinind un aliat dintr-o altă țară europeană – Danemarca”.

Totodată, Trump a publicat pe rețelele sociale mesajele primite din partea unor oficiali.

„De la președintele Macron către președintele Trump. Prietenul meu, Suntem complet aliniați în privința Siriei. Putem face lucruri mari în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în Groenlanda. Să încercăm să construim lucruri mari:

Pot organiza o reuniune G7 după Davos, la Paris, joi după-amiază. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii în marjă. Hai să luăm cina împreună la Paris joi, înainte să te întorci în SUA.

Emmanuel”, se arată în mesajul publicat de Trump.

Sursa: BBC

În același timp, o altă conversație pe care a distribuit-o, a fost cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Domnule președinte, dragă Donald – ceea ce ai realizat astăzi în Siria este incredibil. Voi folosi aparițiile mele în presă la Davos pentru a evidenția munca ta acolo, în Gaza și în Ucraina. Sunt angajat să găsesc o cale de urmat în privința Groenlandei. Abia aștept să te văd. Al tău, Mark”, a scris secretarul general NATO către Trump.

Sursa: BBC

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 17 ianuarie, că impune sancțiuni împotriva a opt dintre cei mai apropiați aliați europeni ai Americii, intensificându-și campania de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca.

În același timp, Trump a anunțat tarife programate pentru februarie împotriva unor țări precum Regatul Unit, Franța și Germania „până când va fi încheiat un Acord pentru cumpărarea Completă și Totală” a insulei, pe care o consideră esențială pentru apărarea americană, transmite Politico.

Trump a amenințat cu introducerea unei taxe vamale suplimentare de 10%, de la 1 februarie, asupra Danemarcei, Suediei, Franței, Germaniei, Olandei, Finlandei, Norvegiei și Regatului Unit, care ar urma să crească la 25% începând cu 1 iunie.