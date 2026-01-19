Trump anunță tarife de până la 25% pentru statele europene după 1 iunie

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 17 ianuarie, că impune sancțiuni împotriva a opt dintre cei mai apropiați aliați europeni ai Americii, intensificându-și campania de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca.

În același timp, Trump a anunțat tarife programate pentru februarie împotriva unor țări precum Regatul Unit, Franța și Germania „până când va fi încheiat un Acord pentru cumpărarea Completă și Totală” a insulei, pe care o consideră esențială pentru apărarea americană, transmite Politico.

Președintele își intensifică demersurile pentru Groenlanda, anunțând noi tarife împotriva Europei. Tentativa sa de a achiziționa Groenlanda i-a consternat pe aliații de lungă durată și a împins alianța NATO la limită.

Potrivit publicației, Trump a declarat că impune sancțiuni împotriva a opt dintre cei mai apropiați aliați europeni ai Americii, pe măsură ce își intensifică campania de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca.

Trump a amenințat cu introducerea unei taxe vamale suplimentare de 10%, de la 1 februarie, asupra Danemarcei, Suediei, Franței, Germaniei, Olandei, Finlandei, Norvegiei și Regatului Unit, care ar urma să crească la 25% începând cu 1 iunie.

Trump a anunțat tarife programate pentru februarie împotriva unor țări precum Regatul Unit, Franța și Germania „până când va fi încheiat un Acord pentru cumpărarea Completă și Totală” a insulei, despre care spune că este critică pentru apărarea americană.

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene, și altele, timp de mulți ani, prin faptul că nu le-am perceput tarife sau alte forme de remunerare. Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să dea ceva înapoi — Pacea Mondială este în joc!”, a declarat Trump pe rețelele sociale.

În ultimele zile, Europa a răspuns presiunilor lui Trump trimițând trupe din Suedia, Norvegia, Germania, Finlanda, Franța, Regatul Unit și Olanda pentru exerciții militare de instruire în Groenlanda. Este o încercare de a arăta Casei Albe că NATO poate contracara amenințările din partea Rusiei și Chinei în Arctica — fără ca SUA să preia controlul.

Politico adaugă că Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a numit declarația lui Trump „o surpriză” și a spus că prezența trupelor în Groenlanda susține obiectivele declarate ale lui Trump.

„Scopul creșterii prezenței militare în Groenlanda, la care se referă președintele, este de a spori securitatea în Arctica. Suntem de acord cu SUA că trebuie să facem mai mult, deoarece Arctica nu mai este o zonă cu tensiuni scăzute. Exact de aceea noi și partenerii NATO intensificăm eforturile în deplină transparență alături de aliații noștri americani”, a afirmat ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen.

Președintele, însă, a reacționat cu suspiciune.

Uniunea Europeană se află deja sub un tarif de 15% aplicat majorității exporturilor încă de anul trecut de administrația Trump. Și este puțin probabil ca președintele să poată adăuga tarife suplimentare pentru țări individuale din interiorul continentului, care este legat printr-o piață unică.