Trump îl presează pe Macron publicând un mesaj privat și amenințând cu impunerea de taxe vamale asupra vinului și șampaniei franceze

Donald Trump a publicat un mesaj privat primit de la liderul francez și a amenințat cu aplicarea unor tarife vamale uriașe asupra vinului și șampaniei franceze, luând în vizor un aliat care a susținut o ripostă dură la încercările SUA privind Groenlanda, scrie Reuters.

Relația președintelui american cu Europa în ansamblu s-a deteriorat profund din cauza eforturilor sale de a smulge suveranitatea asupra insulei arctice de la Danemarca, membru NATO, zguduind industria europeană și provocând valuri de șoc pe piețele financiare, notează Reuters.

Macron a adoptat o poziție mai dură decât majoritatea liderilor UE în răspunsul său la amenințarea lui Trump privind Groenlanda, împingând blocul să activeze cele mai puternice instrumente comerciale împotriva SUA și trimițând trupe franceze în Groenlanda pentru a sprijini Danemarca.

Trump s-a arătat, de asemenea, ofensat de reticența Franței de a se alătura unui propus Consiliu al Păcii, o nouă organizație pe care el ar conduce-o. Parisul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul acesteia asupra rolului Organizației Națiunilor Unite.

Când a fost întrebat despre poziția lui Macron față de Consiliul Păcii, Trump a răspuns: „A spus asta? Ei bine, nimeni nu-l vrea pentru că va părăsi funcția foarte curând”.

„Voi aplica o taxă vamală de 200% pe vinurile și șampaniile sale, și el se va alătura, dar nu este obligat să o facă”, a spus Trump.

Câteva ore mai târziu, marți dimineața, Trump a publicat pe contul său de Truth Social o captură de ecran a unei conversații cu Macron.

În conversație, despre care o sursă apropiată lui Macron a spus pentru Reuters că este autentică, Macron i-a spus lui Trump „Nu înțeleg ce faci în Groenlanda” și s-a oferit să găzduiască o reuniune G7 la care să invite Rusia și alte țări.

Macron, adresându-se lui Trump ca „prieten”, a mai spus că este „total de acord” cu Trump în privința Siriei și că ar putea face „lucruri mărețe în privința Iranului”. Nici Trump, nici sursa franceză nu au dezvăluit data mesajelor.

Macron urmează să participe marți la Forumul Economic Mondial de la Davos, înainte de a se întoarce la Paris în cursul serii. Consilierii de la Élysée au declarat că nu există planuri de prelungire a șederii sale până miercuri, când Trump va sosi în stațiunea montană elvețiană.

Disputa dintre Trump și aliații europeni amenință să destabilizeze alianța NATO, care a stat la baza securității occidentale timp de decenii.

Trump a promis sâmbătă că va implementa o serie de creșteri ale tarifelor vamale începând cu 1 februarie pentru mai mulți aliați europeni, inclusiv Franța, până când SUA vor primi permisiunea de a achiziționa Groenlanda, o măsură pe care statele importante ale UE au condamnat-o ca fiind șantaj.

Ca răspuns, liderii UE au decis în weekend să se reunească joi seara la Bruxelles pentru un summit de urgență privind Groenlanda.

Persoane apropiate lui Macron au declarat că acesta a fost luat în vizor de Trump pentru că a apărat principiile democratice.

„Prin conducerea rezistenței, Franța devine o țintă”, a declarat pentru Reuters Pieyre-Alexandre Langlade, un parlamentar din tabăra lui Macron. Langlade pleca spre Groenlanda, ca parte a unei delegații parlamentare care dorea să-și arate solidaritatea cu Danemarca.

Macron, care va părăsi funcția la jumătatea anului 2027, este președintele Franței din 2017. Relația sa cu Trump a avut suișuri și coborâșuri încă din primul mandat al lui Trump, Macron alternând între măguliri și retorică mai dură.

Oficialii francezi au apărat de mult timp eforturile lui Macron de a se angaja direct cu Trump, spunând că cei doi au adesea convorbiri telefonice improvizate și schimbă mesaje în afara canalelor diplomatice oficiale.

La sfârșitul săptămânii, o sursă apropiată lui Macron a declarat că acesta insistă pentru activarea Instrumentului anti-coerciune, o puternică măsură comercială a UE care ar putea limita accesul la licitații publice sau restricționa comerțul cu servicii, un sector în care SUA are un excedent față de blocul comunitar.

Europenii iau în considerare și propria ripostă tarifară în valoare de 93 de miliarde de euro pentru a contracara amenințarea SUA de a majora tarifele pentru Groenlanda.