LIVE TEXT Zelenski avertizează că războiul cu Iranul consolidează poziția Rusiei. SUA ar cere Kievului să se retragă din Donețk. Război în Ucraina, ziua 1490

UPDATE 14:58 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat, pe 24 martie, că războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului consolidează poziția Rusiei și complică situația geopolitică, scrie The Kyiv Independent.

Declarațiile au fost făcute după ce delegația ucraineană, revenită din SUA, l-a informat despre rezultatele discuțiilor cu oficiali din administrația președintelui american Donald Trump. Potrivit lui Zelenski, echipa i-a prezentat „principalele direcții, oportunități și provocări”. Vizita a avut loc în contextul în care eforturile conduse de Washington pentru un acord de pace între Ucraina și Rusia sunt în impas, iar atenția SUA s-a mutat spre Orientul Mijlociu, notează sursa citată.

Potrivit Ukrainska Pravda, care citează surse anonime, oficialii americani ar crește presiunile asupra Kievului pentru retragerea trupelor din regiunea Donețk, ca parte a unui eventual acord. În același timp, Washingtonul ar fi avertizat că ar putea renunța la rolul de mediator „dacă nu se înregistrează progrese”, concentrându-se pe operațiunile militare împotriva Iranului.

Principalul blocaj în negocieri rămâne viitorul teritoriilor ocupate de Rusia în estul Ucrainei. Kievul susține că înghețarea actualei linii a frontului este cea mai realistă soluție pentru un armistițiu, în timp ce Moscova cere retragerea trupelor ucrainene din anumite zone din Donbas, condiție respinsă de autoritățile ucrainene.

„Situația geopolitică a devenit mai complicată din cauza războiului împotriva Iranului și, din păcate, acest lucru încurajează Rusia”, a declarat Zelenski.

UPDATE 14:45 Rusia a pierdut 1 289 740 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, a raportat pe 24 martie Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit aceleiași surse, în ultimele 24 de ore, forțele ruse au înregistrat 890 de pierderi.

UPDATE 12:23 Rusia a atacat un bloc de locuințe cu 14 etaje din Dnipro. Informația a fost comunicată de șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja. În urma atacului, au fost avariate pereții, balcoanele, ferestrele și etajul tehnic al clădirii. De asemenea, la ultimele două etaje au izbucnit incendii.

Oleksandr Hanja a anunțat că numărul persoanelor rănite a ajuns la șapte. Potrivit acestuia, patru dintre victime au fost internate în spital, dintre care două se află în stare gravă, iar alte două — în stare de gravitate medie. Celelalte persoane rănite sunt tratate în regim ambulatoriu.

UPDATE 9:41 Forțele Aeriene ale Ucrainei anunță că au doborât sau neutralizat 390 de ținte aeriene în timpul atacului masiv lansat de Rusia în noaptea de 24 martie. În total, Rusia a lansat 426 de mijloace de atac aerian, conform datelor de la ora 9:00.

Din acestea, apărarea antiaeriană ucraineană a distrus 365 de drone, 18 rachete de croazieră de tip Kh-101, cinci rachete de croazieră Iskander-K și două rachete aer-sol ghidate de tip Kh-59/69.

UPDATE 8:44 Forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei în seara spre 24 martie, utilizând circa 300 de drone de atac și mai multe rachete de croazieră și balistice, potrivit informațiilor disponibile. Ținta principală a atacului a fost infrastructura energetică din mai multe localități, inclusiv Poltava, Odesa, și Zaporijjea.

Canalele de monitorizare au publicat traseul aproximativ al rachetelor și dronelor care au atacat Ucraina:

În urma atacului, au fost raportate victime la Poltava și Zaporijjea, informațiile au fost comunicate de administrațiile militare regionale.

În acest context, în jurul orei 03:00, la Poltava s-au auzit explozii. Potrivit administrației regionale, au fost avariate locuințe și un hotel, unde au izbucnit incendii. De asemenea, două persoane au murit în urma atacului, iar alte 11 au fost rănite. Victimelor li se acordă îngrijiri medicale.

Și Zaporijjea a fost atacată cu drone și rachete. În oraș au fost distruse sau avariate blocuri de locuințe și case particulare. În urma atacului, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Potrivit șefului administrației militare regionale din Zaporijjea, numărul victimelor este în creștere.

La Herson, în urma atacului forțelor ruse, o locuință privată a fost distrusă – o persoană a rămas sub dărâmături. Salvatorii au scos de sub ruine corpul unui bărbat fără semne de viață.