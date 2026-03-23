LIVE TEXT Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc masiv în această noapte: „Vă rugăm să aveți grijă de voi”. Război în Ucraina, ziua 1489

UPDATE 22:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că, potrivit rapoartelor serviciilor de informații, forțele ruse ar putea pregăti un atac masiv astăzi. El a declarat acest lucru în discursul său video de seară, potrivit Ukrinform:

„Vă rugăm să acordați o atenție deosebită semnalelor de raid aerian astăzi. Există rapoarte ale serviciilor de informații conform cărora forțele ruse ar putea pregăti un atac masiv. Instrucțiunile adecvate pentru forțele noastre de apărare aeriană au fost deja emise. Vă rugăm să aveți grijă de voi și de Ucraina”, a spus Zelenski.

Anterior, Zelenski a menționat că Rusia plănuiește desfășurarea în continuare a unor stații de control al dronelor cu rază lungă de acțiune, atât pe teritoriul ucrainean ocupat temporar, cât și în Belarus.

UPDATE 16:40 În portul petrolier din Primorsk a izbucnit un incendiu în urma unui atac al dronelor ucrainene. Acesta este vizibil pe imaginile din satelit, scrie Novaia Gazeta Europe.

Potrivit guvernatorului regiunii Leningrad, Alexander Drozdenco, după un atac nocturn al dronelor în portul Primorsk, a luat foc un rezervor de combustibil. Personalul a fost evacuat, iar stingerea incendiului continuă.

IStories menționează că portul Primorsk este cel mai mare punct de export al petrolului de marcă Urals. Prin acesta pot trece până la 1 milion de barili de petrol pe zi. Anul trecut, din cauza atacului dronelor ucrainene, portul a redus temporar volumul de încărcare a petrolului.

După cum a menționat Drozdenco, în noaptea trecută, regiunea Leningrad a fost atacată de peste 70 de drone. Conform declarațiilor autorităților, atacul de astăzi asupra regiunii a fost cel mai mare de la începutul războiului din Ucraina. Nu există confirmări independente în acest sens.

UPDATE 10:07 În noaptea de 22 spre 23 martie, armata rusă a lansat 251 de drone asupra orașelor ucrainene, au transmis Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Au fost atacate orașele ucrainene din Brîansk, Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și o localitate temporar ocupată din Crimeea. Aproximativ 150 de drone lansate sunt de tip „Shahed”.

Ucraina a reușit să distrugă 234 de ținte aeriene. Cu toate acestea, au fost înregistrate 17 lovituri ale dronelor de atac în 11 locații, precum și căderea fragmentelor dronelor în opt locații.

Potrivit datelor hromadske, în urma atacurilor au fost rănite șase persoane în regiunile Kirovograd și Dnipropetrovsk.

UPDATE 08:28 Regiunea Leningrad a fost atacată de drone, scrie BBC cu referire la autoritățile rusești.

Cincizeci de drone care ar fi ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad în atacul de duminică seara, a declarat guvernatorul regiunii, Alexander Drozdenco.

„Respingerea atacului cu drone continuă. În total, peste 50 de drone au fost distruse deasupra regiunii Leningrad”, a scris Drozdenco pe aplicația de mesagerie Max.

În urma atacului, în Primorsk a luat foc un rezervor de combustibil, iar operațiunile de stingere a incendiului continuă, a informat Drozdenco.