LIVE TEXT VOTUL ÎN DIASPORA. A fost depășit pragul de 200 de mii de alegători prezenți la urne

Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 (ora locală). Lista și adresele secțiilor de votare deschise pentru moldovenii din diasporă poate fi găsită AICI.

UPDATE 17:17 Prezența în diasporă a depășit 200 de mii.

captură de ecran cec.md

UPDATE 16:50 Top 5 țări în care au votat cei mai mulți alegători din diaspora în cadrul alegerilor parlamentare din R. Moldova



La ora 16:30, în Italia s-au înregistrat cei mai mulți participanți dintre țările în care locuiesc cetățeni ai R. Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din R. Moldova. Aproape 56 de mii de cătățeni ai R. Moldova stabiliți în Italia și-au exprimat dreptul de vot. Italia este urmată de Germania, o altă țară cu o numeroasă comunitate de cetățeni ai R. Moldova. Aici s-au prezentat la urne aproape 27 de mii de alegători.

Top alegători în diaspora la ora 16:30



1. Italia – 55 975

2. Germania – 26 747

3. România – 21 732

4. Franța – 17 269

5. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – 15 617

În total, în diaspora votaseră, până la ora 16:30, aproape 183 de mii de alegători.

UPDATE 16:30 Un „observator” fără acreditare pretinde că „veghează ordinea” la o secție de votare din Atena

Într-un video publicat pe Facebook, ambasadorul Andrei Popov a relatat că un tânăr pe nume Mihail se afla de 8 ore în proximitatea secției de votare, de la 6:00 dimineața. Andrei Popov l-a întrebat cu ce scop se se află lângă secție. În replic, Mihail a declarat că el veghează „ordinea”, „ca să nu fie încălcări” și a zis cifra exactă de cetățeni aflați în rând să voteze – 60.

Întrebat din partea cui este, Mihail a zis că „din partea cuiva”.

Ambasadorul l-a întrebat repetat despre motivația sa de a face această „muncă” și Mihail a mărturisit: „Pur și simplu am fost rugat de niște cunoștințe”. Apoi, Mihail a recunoscut că nu-l cunoaște pe cel care „l-a rugat” să stea la secție și nu a negat faptul că ar urma să fie remunerat financiar. Mai multe detalii, aici.

UPDATE 15:30 O persoană a pătruns și a dispersat spray lacrimogen în secția de votare 38/237, Iași 3, în timpul procedurii de vot la alegerile parlamentare din R. Moldova.

MAE de la Chișinău anunță într-un comunicat faptul că forțele de ordine au reacționat prompt, iar persoana urmează să fie escortată la Inspectoratul de Poliție.

UPDATE 15:00 Mai multe alerte cu bombă au fost declanșate în timpul procedurii de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) anunță că alarmele au început „exact cum au atenționat autoritățile că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din R. Moldova”.

Incidentele au fost înregistrate la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).

UPDATE 14:40 Până la această oră la secțiile de vot din diaspora și-au exercitat dreptul la vot peste 138 de mii de cetățeni, la alegerile parlamentare din 2021, la aceeași oră s-au prezentat puțin peste 117 mii e cetățeni moldoveni, iar în 2019, la această oră au fost prezenți cu 40 de mii mai puțini alegători decât în 2021, adică 77 de mii.

UPDATE 14:20 Tinerii din diaspora își exercită votul pentru prima data la acest scrutin parlamentar. „Primul vot rămâne istoric pentru fiecare alegător.”

„De la Dublin la Atena, de la Viena la Setubal – moldovenii care votează pentru prima dată își fac astăzi vocea auzită și contribuie la viitorul Republicii Moldova. Fiecare tânăr alegător este o speranță și o promisiune pentru o Moldovă mai puternică și mai democratică”, a scris MAE.

UPDATE 14:13 Secțiile de votare din Statele Unite și Canada s-au deschis la ora locală 7:00.

UPDATE 14:00 Până acum, la secțiile de vot din diaspora s-au prezentat peste 118 mii de cetățeni, la alegerile parlamentare din 2021 la aceeași oră au fost prezenți peste 100 de mii de cetățeni ai R. Moldova.

UPDATE 12:50 Conform Comisiei Electorale Centrale (CEC) situației până la ora 12:00, în străinătate, la acest moment sunt deschise toate secțiile de votare constituite în Europa și Asia. În următoarele ore, pe rând se vor deschide secțiile de votare din Statele Unite ale Americii și Canada.

În acest moment, sunt înregistrate aglomerații la unele secții de votare din străinătate: Bruxelles, Belgia, București, România; Moscova, Federația Rusă, Veneția, Italia, Villeneuve-Saint-Georges, Franța. ­­­­­­­­­­

Până la această oră, peste hotarele țării s-au prezentat la vot peste 80 000 de alegători.

Sursa: MAE

UPDATE 12:30 Inspectoratul General al Poliției (IGP) a fost sesizat despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre R. Belarus, acțiune care contravine legislației naționale, anunță IGP.

Astfel, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor, pentru a identifica persoanele implicate și pentru a împiedica desfășurarea unor astfel de acțiuni.

UPDATE 11:35 Gabriel, un elev în Ardèche, Franța, a fost însoțit la secția de votare din Lyon, de familia sa gazdă, Laville, pentru a-și exercita dreptul de vot, anunță Ambasada R. Moldova în Franța

Sursa: Ambasada Republicii Moldova în Franţa

UPDATE 10:55 La Strasbourg, tinerii cetățeni ai R. Moldova își exercită pentru prima dată dreptul la vot.

„Salutăm participarea primei votante care a decis să-și facă vocea auzită”, a scris MAE.

Sursa: Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei / Facebook

Totodată, Daniela, a fost prima alegătoare la secția de votare din Geneva. Potrivit Ambasadei R. Moldova în Geneva, aceasta și-a exercitat dreptul de cetățean încă de la primele ore.

Sursa: Moldovan Mission in Geneva / Facebook

UPDATE 10:05 Cetățenii s-au adunat la primele ore ale dimineții la Ambasada R. Moldova în Moscova pentru a vota la alegerile parlamentare, relatează agenția de presă controlată de Kremlin TASS.

IPN scrie că lângă ambasadă a fost instalat un cort, unde moldovenii sunt întâmpinați cu ceai fierbinte și cafea.

Sursa: IPN

La alegerile prezidențiale din 2024, Inspectoratul General al Poliției a semnalat activități de transportare organizată a alegătorilor către secțiile de votare din Rusia. „Există indicii rezonabile de transportare organizată a alegătorilor atât peste hotare, cât și pe teritoriul național. Autoritățile naționale investighează și fixează probe în legătură cu activități de transport aerian din Rusia către Belarus, Azerbaidjan și Turcia”, se arată în comunicatul poliției.

UPDATE 9:25 Secțiile de vot din diasporă încep să se deschidă, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

„Astăzi, moldovenii din întreaga lume sunt așteptați să-și exprime opțiunea și să contribuie la viitorul R. Moldova. Participarea voastră contează”, a scris MAE.

Primele imagini de la vot:

Sursa: MAE

UPDATE 9:05 O tânără și-a exercitat dreptul la vot astăzi, 28 septembrie, pentru prima dată la Ambasada R. Moldova în R. Kazahstan, aflându-se într-o călătorie.

„Dana, studentă originară din R. Moldova și stabilită în Marea Britanie, aflată într-o călătorie prin Asia Centrală, s-a oprit la Astana, unde a descoperit cu bucurie că există o secție de vot deschisă la Ambasada noastră. Fără să stea pe gânduri, s-a prezentat la urne la prima oră pentru a-și exercita dreptul și datoria de cetățean.”, a scris Ambasada.

UPDATE 8:50 Ana, stabilită în China de peste 10 ani, a parcurs aproape 1400 de kilometri din Changsha până la Beijing, împreună cu copiii săi, pentru a-și exercita dreptul la vot pe 28 septembrie, potrivit Ambasadei R. Moldova în Republica Populară Chineză.

„Exemplul Anei este o adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară. Ea demonstrează că indiferent unde trăim sau cât de departe suntem, votul rămâne puntea care ne leagă de acasă.

Le mulțumim tuturor celor care, asemenea Anei, depășesc distanțele pentru a participa la procesul democratic. Fiecare vot contează și fiecare gest de responsabilitate inspiră”, a scris Ambasada R. Moldova în Republica Populară Chineză.

UPDATE 8:10 Comisia Electorală Centrală (CEC) informează, că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2055 plicuri cu exprimarea votului prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Cele mai multe plicuri au fost recepționate de către biroul electoral al secției de votare din Washington – 1162 plicuri, urmat de biroul din Ottawa – 555, cel din Stockholm – 286, iar cel din Tokyo – 52 de plicuri.

Termenul de recepționare a plicurilor a expirat ieri, 26 septembrie 2025, ora 18:00, ora locală a țării gazdă.

Totodată, CEC menționează că plicurile de vot recepționate de birouri sunt sistematizate și păstrate în urna de vot sigilată, iar deschiderea acestora se va face doar după închiderea tuturor secțiilor de votare din țara gazdă.

Pentru a vota prin corespondență s-au înregistrat pe platforma gestionată de CEC 2593 de persoane și au fost acceptate 2472 de cereri.

„Atenționăm că alegătorii care nu au reușit să transmită plicurile își pot exercita dreptul la vot la oricare secție de votare constituită în străinătate.”

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 votul prin corespondență este valabil în 10 țări: SUA, Canada, Suedia, Finlanda, Islanda, Norvegia, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.

UPDATE 7:35 301 secții de votare vor funcționa peste hotarele R. Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unui comunicat al Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele mai multe secții vor fi deschise în Italia (75), fiind urmată de Germania (36), Franța (26), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (24) și România (23).

Topul este urmat de Statele Unite ale Americii, cu 22 de secții de vot, Spania – cu 15 secții, Irlanda – 12 secții, Canada – 7, Portugalia – 6 și Belgia – 5. În Grecia vor fi disponibile patru secții de votare, iar în Austria și Olanda câte trei.

Lista Sv Strainatate Cu Hyperlink – 17.09.2025 by Milena Onisim

UPDATE 7:20 Primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.

„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare și pentru o Moldovă prosperă, pe calea europeană. Îndemnul meu este simplu: ieșiți la vot dacă vă iubiți țara. Turul 2 nu există – există doar șansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a spus Ana Teișanu.

Prima secție de votare deschisă pentru aceste scrutine a fost cea din Japonia, unde procesul de vot a început la ora 01:00, ora Chișinăului (07:00, ora locală Tokio), anunță Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE).