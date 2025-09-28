Top 5 țări în care au votat cei mai mulți alegători din diaspora în cadrul alegerilor parlamentare din R. Moldova

La ora 16:30, în Italia s-au înregistrat cei mai mulți participanți dintre țările în care locuiesc cetățeni ai R. Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din R. Moldova. Aproape 56 de mii de cetățeni ai R. Moldova stabiliți în Italia și-au exprimat dreptul de vot.

Italia este urmată de Germania, o altă țară cu o numeroasă comunitate de cetățeni ai R. Moldova. Aici s-au prezentat la urne aproape 27 de mii de alegători.

Top alegători în diaspora la ora 16:30



1. Italia – 55 975

2. Germania – 26 747

3. România – 21 732

4. Franța – 17 269

5. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – 15 617

În total, în diaspora votaseră, până la ora 16:30, aproape 183 de mii de alegători.