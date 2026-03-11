LIVE TEXT Un nou atac la Harkiv: sunt morți și răniți. Război în Ucraina, ziua 1477

UPDATE 11:35 În dimineața zilei de 11 martie, o dronă de atac rusească a atacat o afacere civilă din Harkiv. În urma atacului, autoritățile regionale raportează morți și răniți. Atacul rusesc a vizat un sector privat din cartierul Șevcenko al orașului. Acesta a provocat un incendiu. Două persoane au fost ucise în urma atacului, iar alte cinci au fost rănite.

UPDATE 11:20 În noaptea spre 11 martie, armata rusă a atacat Ucraina cu 99 de drone din șapte direcții. Sistemele de apărare aeriană au doborât 90 de drone Șahed, Gherbera, Italmas și alte drone în nordul, sudul și estul țării. Nouă drone însă s-au prăbușit în șase locații, iar resturi ale unor drone căzute au fost înregistrate în alte trei locații.

UPDATE 8:15 Evaluările clasificate ale Kremlinului estimează că 1 315 000 de militari ruși au fost uciși sau răniți pe câmpul de luptă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022. Declarația a fost făcută pe 10 martie de președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, care a citat rapoarte ale serviciilor ucrainene de informații, scrie The Kyiv Independent.

Zelenski, care a făcut aceste declarații după o întrevedere cu Oleh Ivașcenko, noul șef al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (HUR), a scris pe rețelele sociale că estimarea privind pierderile Rusiei provine din documente obținute de rețelele de informații ale Ucrainei.

Cele mai recente estimări sunt relativ apropiate de datele prezentate de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, care, la data de 10 martie, estimează că Rusia a pierdut aproximativ 1 274 990 de militari în Ucraina. Cifrele nu precizează separat numărul celor uciși sau răniți, însă, potrivit estimărilor generale, ele includ militari uciși, răniți, dispăruți și capturați.

De la începutul invaziei pe scară largă, autoritățile ruse au refuzat să publice date privind pierderile armatei lor. Deși la începutul războiului au fost comunicate unele informații oficiale, au trecut deja peste trei ani de când Rusia nu a mai prezentat niciun bilanț, nici măcar unul considerat minim sau diminuat.

„A fost înregistrată o schimbare în raportul dintre morți și răniți în rândul forțelor ruse: din totalul pierderilor, 62% sunt militari uciși și 38% răniți”, a declarat Zelenski.

Experții independenți au constatat în repetate rânduri că 2025 a fost „cel mai sângeros an” al războiului pe scară largă, pierderile Rusiei pe câmpul de luptă din Ucraina ajungând în acel an la cel puțin 400 de mii de militari uciși, răniți sau dispăruți. Potrivit unor estimări, Rusia ar fi putut pierde mai mulți soldați în 2025 decât în perioada 2022–2024 la un loc.