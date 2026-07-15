LIVE TEXT Trei persoane au murit și cel puțin trei au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra orașului Odesa. Război în Ucraina, ziua 1603

UPDATE 12:29 În noaptea de 15 iulie (începând cu ora 18:00 din 14 iulie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei două rachete aeriene ghidate X-59/69 și 122 de drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană a doborât/neutralizat 101 drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri de rachete și 18 drone de atac în 19 locații, precum și căderea resturilor unor drone doborâte în 7 locații.

În plus, în jurul orei 07.00, armata rusă a lansat un nou atac aerian asupra regiunii Odesa.

UPDATE 12:15 Două persoane au fost rănite în urma atacului rusesc asupra unei stații de benzină din comuna Malin, regiunea Jîtomîr.

Acestea au fost spitalizate cu leziuni de diferite grade de gravitate.

UPDATE 12:10 Trei persoane au murit și cel puțin trei au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra orașului Odesa.

Echipele de intervenție de urgență au salvat trei persoane, dintre care doi copii.

Un bloc de locuințe cu șapte etaje a fost avariat. De asemenea, în urma atacului, au fost avariate o clădire nerezidențială și o conductă de gaz. A izbucnit un incendiu, pe care pompierii l-au stins.

UPDATE 08:20 În regiunea Cernihiv, o persoană a murit în urma unui atac rusesc cu drone.

În raionul Priluci, un bărbat în vârstă de 37 de ani a murit în urma prăbușirii unor drone pe teritoriul unei proprietăți private. O locuință și un autoturism au fost avariate.

De asemenea, în urma atacului rusesc, a izbucnit un incendiu pe teritoriul uneia dintre întreprinderi.

În raionul Novgorod-Siversk, acoperișul unei locuințe a luat foc după ce a fost lovit de o dronă.