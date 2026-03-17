LIVE TEXT Teritoriul Ucrainei, atacat cu aproape 180 de drone în ultima noapte. În regiunea Odesa au fost avariate mai multe obiective. Război în Ucraina, ziua 1483

UPDATE 08:25 În noaptea de 17 martie (începând cu ora 18:00, 16 martie), forțele ruse au atacat Ucraina cu 178 de drone.

Atacurile au fost lansate din mai multe direcții: Briansk, Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum și din Crimeea (zonele Hvardiiske și Chauda). Aproximativ 110 dintre aceste drone au fost de tip Shahed.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, au fost doborâte sau neutralizate 154 de drone rusești.

Totodată, au fost confirmate lovituri ale 22 de drone în 12 locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în alte două zone.

UPDATE 08:15 În urma atacului nocturn rusesc asupra sudului regiunii Odesa, au fost avariate obiective ale infrastructurii energetice, industriale și portuare, a anunțat guvernatorul Oleh Kiper.

Au fost afectate teritoriile întreprinderilor și o parte din echipamente. Au izbucnit incendii, care au fost stinse de echipele de intervenție. Nu s-au înregistrat victime sau răniți.