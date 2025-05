LIVE TEXT Șeful diplomației ucrainene salută acordul privind mineralele semnat cu SUA. Război în Ucraina, ziua 1163

UPDATE 15:10 Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a salutat acordul privind mineralele semnat cu Statele Unite ca fiind „un pas important” în relațiile cu Washingtonul și a precizat că a discutat despre semnarea acestui document cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Acordul economic între SUA și Ucraina, intens promovat de președintele american Donald Trump și semnat miercuri la Washington, prevede crearea unui fond de investiții pentru reconstrucția acestei țări devastate de război și dă administrației Trump acces la resursele naturale ucrainene.

Acordul intervine în paralel cu multiple negocieri diplomatice în curs de desfășurare pentru a găsi o soluție la conflict, la trei ani după invazia rusă a Ucrainei.

„Aceasta marchează un pas important în parteneriatul strategic dintre Ucraina și SUA, care vizează consolidarea economiei și securității Ucrainei”, a scris Sîbiha pe platforma X. El a declarat ca a informat-o pe șefa diplomației europene, Kaja Kallas, despre semnarea acordului și că au discutat despre măsurile de „coordonare a pașilor înainte de evenimente internaționale importante. (…) Am discutat despre eforturile diplomatice recente și următorii pași necesari pentru a realiza o pace justă și durabilă”, a mai spus șeful diplomației ucrainene.

UPDATE 11:40 Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a salutat semnarea acordului privind mineralele între Ucraina și Statele Unite, calificând acesta drept un pas important spre încheierea războiului ruso-ucrainean.

Thanks to @POTUS's leadership, today the U.S. and Ukraine signed the Reconstruction Investment Fund Agreement—a milestone in our shared prosperity and an important step in ending this war.