LIVE TEXT Rusia publică imagini cu doi militari ucraineni capturați. Cei doi făceau parte din Regimentul Skelia. Război în Ucraina, ziua 1608

UPDATE 16:52 Forțele ruse au capturat doi militari ucraineni din Regimentul de Asalt „Skelia”, în timpul unei operațiuni în care a fost plasat drapelul Ucrainei la Kostiantînivka, într-o zonă despre care unitatea susținuse că fusese eliberată de prezența trupelor ruse, transmite The Kyiv Independent.

La 19 iulie, Ministerul rus al Apărării a publicat un videoclip, în care apar doi militari ucraineni aflați în centrul cultural din Kostiantînivka, despre care se susține că sunt aceiași care apăreau în înregistrarea distribuită de un canal rus de telegram – „Operatyvnyi ZSU”. În imagini, cei doi afirmă că fac parte din regimentul Skelia și susțin că orașul se află sub control rusesc, iar camarazii lor au fost uciși în timpul operațiunii.

Solicitat de Kyiv Independent, regimentul Skelia a confirmat că militarii din videoclipul publicat de Ministerul rus al Apărării sunt membri ai unității și că au fost luați prizonieri. Întrebat dacă aceștia au fost singurii militari ucraineni capturați în timpul operațiunii, regimentul nu a oferit un răspuns.

Într-un comunicat oficial, Regimentul de Asalt Skelia a transmis că încearcă să stabilească toate circumstanțele incidentului și că detaliile operațiunii desfășurate în oraș nu pot fi făcute publice.

UPDATE 14:30 Drone ucrainene au lovit, în noaptea de 20 iulie, șapte nave din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, șapte obiective energetice din Crimeea ocupată și alte ținte militare, a anunțat comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, transmite The Kyiv Independent.

Potrivit acestuia, în cadrul operațiunii „MoLoCHKa” au fost lovite trei petroliere și patru cargouri în Marea Neagră și Marea Azov. Brovdi nu a precizat identitatea navelor și nici amploarea pagubelor provocate.

Operațiunea, al cărei acronim se traduce din ucraineană prin „Moscova va cădea din cauza Crimeei”, a început pe 6 iulie și are drept scop perturbarea activității flotei din umbră a Rusiei și a lanțurilor sale logistice. Brovdi susține că, în perioada 1–20 iulie, forțele ucrainene au lovit 183 de nave, dintre care 119 în Marea Azov și 64 în Marea Neagră.

În cadrul unei alte campanii, denumită „Crimean Switch Off” („Deconectarea Crimeei”), dronele ucrainene au atacat șapte noduri energetice și stații electrice din Ialta, Morske, Privitne, Lucîste și alte localități din Crimeea ocupată de Rusia, a afirmat comandantul. Potrivit acestuia, de la începutul lunii iulie, în cadrul acestei campanii au fost vizate 103 obiective energetice.

Potrivit comandantului ucrainean, de la 1 iulie până în prezent, dronele ucrainene au distrus 25 de echipamente rusești de apărare antiaeriană, inclusiv 12 sisteme antiaeriene, 12 sisteme radar și un sistem de război electronic.

UPDATE 11:05 În Zaporijjea, în urma atacurilor Rusiei, salvatorii au deblocat corpul unui copil de sub dărâmături. În același timp, 45 de persoane au fost rănite, printre care 8 copii, transmite Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În unul din locurile lovite, într-un bloc, au fost distruse apartamentele de la etajele trei până la cinci. În alte locuri, au fost avariate geamurile unui bloc de locuințe și un terminal al unui operator logistic. De asemenea, au izbucnit incendii la două case particulare și la mai multe garaje. Unda de șoc a avariat gospodăriile învecinate. Angajații Serviciului pentru Situații de Urgență au lichidat toate incendiile, iar psihologii SSU (DSNS) au acordat asistență unui număr de 44 de cetățeni, inclusiv 11 copii.

UPDATE 08:26 Forțele ucrainene au lansat în noaptea de 20 iulie un atac cu drone asupra regiunii Moscova, vizând, potrivit canalelor rusești de Telegram, un depozit de petrol și un centru logistic, transmite The Kyiv Independent.

Fotografii și înregistrări video publicate pe rețelele sociale ar arăta un nor dens de fum negru deasupra orașului Podolsk, situat la aproximativ 40 de kilometri sud de Kremlin, în urma unui atac asupra unui depozit de petrol.

Un alt incendiu a fost semnalat la un depozit al celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries. Canale de monitorizare au relatat că unul dintre centrele logistice ale companiei a fost lovit în localitatea Kolyedino, aflată la sud de Podolsk.

În alte zone ale regiunii Moscova, un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe din orașul Domodedovo, în urma unui presupus atac cu drone. Amploarea exactă a pagubelor nu este, deocamdată, cunoscută.

Pe fondul atacului raportat asupra regiunii capitalei Rusiei, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că peste 400 de drone ucrainene au fost lansate spre regiunea Moscova, iar 85 dintre acestea ar fi fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală.