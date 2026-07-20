Spania a cucerit Cupa Mondială 2026: a învins Argentina în prelungiri și a cucerit al doilea titlu din istorie

Spania a devenit campioană mondială pentru a doua oară în istorie, după victoria cu 1-0 în fața Argentinei, obținută în prelungiri, în finala Campionatului Mondial de Fotbal 2026.

Meciul decisiv s-a disputat duminică, 19 iulie, iar campioana a fost stabilită după 120 de minute de joc.

Finala disputată pe stadionul din New York a fost controlată în mare parte de Spania. Cele 90 de minute regulamentare s-au încheiat fără goluri, astfel că învingătoarea a fost decisă în prelungiri.

La finalul timpului regulamentar, Argentina a rămas în inferioritate numerică. Enzo Fernández a primit al doilea cartonaș galben în minutul 90+3, după un fault dur la mijlocul terenului, și a fost eliminat.

Presiunea ibericilor a dat rezultate în minutul 106. Ferran Torres a deschis scorul chiar la începutul celei de-a doua reprize a prelungirilor și a adus Spania în avantaj, 1-0.

Spania a rezistat până la fluierul final și a cucerit al doilea titlu mondial din istorie, după o finală în care a dominat jocul și și-a creat cele mai multe ocazii de gol.