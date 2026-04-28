LIVE TEXT O jurnalistă a dispărut în Tuapse, în timp ce documenta impactul ecologic al unui atac cu drone. Război în Ucraina, ziua 1525

UPDATE 13:24 Jurnalista publicației „Kedr”, Anastasia Troianova, a dispărut în orașul Tuapse, regiunea Krasnodar, unde documenta un reportaj despre impactul ecologic al atacului cu drone asupra localității, au anunțat colegii săi, citați de Meduza.

Potrivit redacției, Troianova a pierdut legătura cu colegii în jurul orei 8:37, pe 28 aprilie. Cu puțin timp înainte, ea a reușit să le spună telefonic că este reținută de un bărbat în civil, care purta o șapcă cu inscripția „M 24”, asemănătoare cu logo-ul postului de televiziune „Moscova 24”. Ulterior, reprezentanții acestui post au declarat pentru „Kedr” că nu au echipe de filmare în Tuapse.

În prezent, telefonul jurnalistei este închis, iar locul în care se află nu este cunoscut. Colegii săi nu au reușit să ia legătura cu secțiile de poliție din Tuapse pentru a verifica dacă aceasta a fost reținută. Redacția a depus o plângere la poliție, invocând o posibilă răpire.

În noaptea de 28 aprilie, în Tuapse a izbucnit un incendiu la rafinăria locală de petrol, după căderea resturilor unor drone ucrainene. Potrivit relatărilor făcute anterior de Troianova, deasupra orașului se ridică „coloane uriașe de fum negru”. Autoritățile evacuează locuitorii din zonele aflate în apropierea rafinăriei.

Este al treilea incendiu la complexul petrolier din Tuapse de la mijlocul lunii aprilie, iar intervențiile anterioare au durat mai multe zile. Situația a generat o criză ecologică: au fost semnalate așa-numite „ploi petroliere”.

UPDATE 10:32 Rusia a atacat marți, 28 aprilie, orașul Krîvîi Rih din regiunea Dnipropetrovsk. În urma loviturii o persoană a murit. Șeful administrației militare regionale, Oleksandr Hanja, a relatat că victima este un bărbat de 40 de ani, iar alți cinci bărbați, cu vârstele de 31, 32, 41, 45 și 57 de ani, au fost răniți. Medicii le acordă îngrijirile necesare.

UPDATE 10:30 Rusia a pierdut aproximativ 1,3 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a raportat datele pe 28 aprilie. În ultimele 24 de ore, pierderile armatei ruse s-ar ridica la încă 1 180 de militari.

UPDATE 8:15 Drone ucrainene au atacat, în noaptea de 28 aprilie, rezervoare de petrol din orașul rus Tuapse, din regiunea Krasnodar, în timp ce incendiile provocate de loviturile anterioare nu fuseseră încă stinse, potrivit relatărilor pe rețelele sociale citate de The Kyiv Independent.

Orașul a fost vizat de mai multe atacuri în ultimele zile. Pe 16 și 20 aprilie au fost lovite instalații ale unei rafinării, iar incendiile izbucnite atunci au ars mai multe zile. În atacul nocturn de pe 28 aprilie, rezervoarele lovite se află pe teritoriul aceleiași rafinării.

Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 186 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni din sudul Rusiei și a Crimeei anexate.

La rândul lor, autoritățile din ținutul Krasnodar au declarat că incendiul de la rafinăria din Tuapse ar fi fost provocat de resturi de drone căzute.

Nu au fost raportate victime. La stingerea incendiului au intervenit 122 de pompieri, cu 39 de autospeciale.