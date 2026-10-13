LIVE TEXT O femeie rănită și cinci case avariate în urma unui atac aerian rusesc în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1693

UPDATE 15:45 Regiunea Donețk: salvatorii au recuperat de sub dărâmături fragmente din corpul unei persoane decedate, în Iasnohirka, comunitatea Kramatorsk.

Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra unui sector de case particulare. O femeie născută în 1944 a fost rănită. De asemenea, cinci case particulare au fost avariate, iar un bărbat a rămas prins sub dărâmăturile uneia dintre ele.

Lucrările de salvare au fost încheiate.

În total, salvatorii au îndepărtat 200 de kilograme de elemente de construcție.

UPDATE 14:15 O dronă rusească a lovit o instituție de învățământ din orașul Rivne. Conform autorităților militare ucrainene, cel puțin 20 de persoane au fost rănite.

„Au fost avariate etajul al doilea și parțial fațada. Incendiul a fost localizat. Continuă lucrările pentru înlăturarea consecințelor atacului din această dimineață. Din păcate, numărul persoanelor rănite a crescut la 20”, a anunțat Oleksandr Koval, șeful Administrației militare din regiunea Rivne.

UPDATE 10:45 Vorbind cu reporterii pe peluza Casei Albe, pe 12 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat din nou că Ucraina și Rusia au convenit să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice, în pofida confuziei legate de presupusul armistițiu, relatează The Kyiv Independent.

„Au fost de acord”, a declarat Trump, după ce un reporter i-a atras atenția că nici Moscova, nici Kievul nu au confirmat că se vor abține de la atacuri asupra obiectivelor energetice. „Știți de ce? Pentru că am spus eu că au fost de acord. De asta. Au fost de acord pentru că am spus eu că au fost de acord. Iar chestiunea asta trebuie rezolvată”, a spus el.

Declarațiile președintelui american au venit după ce acesta a anunțat unilateral un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, pe 11 octombrie, provocând confuzie la Kiev. Potrivit unui oficial ucrainean de rang înalt, Ucraina nu fusese informată în prealabil despre un armistițiu energetic.

Într-un scurt interviu acordat publicației Axios după anunțul lui Trump, președintele Volodimir Zelenski a declarat: „Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu (Vladimir) Putin, vă rugăm să ne spuneți când începe armistițiul. Suntem pregătiți și îl vom accepta”.

Rusia nu are deocamdată „nimic de spus” despre un armistițiu energetic cu Ucraina, anunțat de președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 12 octombrie purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Întrebat de un reporter cum comentează faptul că Rusia continuă să atace infrastructura energetică a Ucrainei după anunțul său, Trump a afirmat că ambele părți au încălcat înțelegerile, fără a prezenta dovezi în acest sens.

La câteva ore după anunțul lui Trump din 11 octombrie, Rusia a lovit termocentrala CHP-5 din Harkiv. În atacurile din noaptea de 11 spre 12 octombrie, cel puțin 10 persoane au fost ucise, iar alte 69 au fost rănite în diferite regiuni ale Ucrainei, în timp ce Rusia a continuat să vizeze clădiri rezidențiale și infrastructura energetică din întreaga țară.

Ucraina își va opri atacurile asupra rafinăriilor rusești doar dacă Moscova încetează atacurile asupra rețelei electrice ucrainene, a declarat pe 12 octombrie președintele Volodimir Zelenski.

UPDATE 08:55 Forțele ruse au lansat un atac masiv cu rachete asupra orașului Harkiv pe 12 octombrie, omorând trei persoane și rănind cel puțin 11, inclusiv un salvator, potrivit autorităților ucrainene. La câteva ore după atacuri, trei cadavre au fost scoase de sub dărâmături, a declarat primarul orașului. Alte trei persoane, care rămăseseră blocate sub dărâmături, au fost salvate, notează presa ucraineană.

Guvernatorul regiunii Harkiv, Oleh Syniehubov, a declarat că, potrivit informațiilor preliminare, forțele ruse au folosit în atac 10 rachete de tip Banderol, vizând infrastructura civilă.

Printre persoanele rănite se numără două aflate în stare gravă, inclusiv un tânăr de 19 ani, internat într-o secție pentru pacienții cu arsuri, și un alt bărbat care a fost supus unei intervenții chirurgicale, potrivit lui Syniehubov. Alți trei pacienți au fost spitalizați în stare de gravitate medie.

Un salvator al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență a fost, de asemenea, rănit în timp ce intervenea la locul atacului și a fost spitalizat, a relatat RBC-Ucraina, cu referire la serviciul pentru situații de urgență. Starea acestuia nu a fost confirmată imediat.