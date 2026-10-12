Vladimir Plahotniuc, la Curtea de Apel după condamnare: „Eu vreau să înțeleg învinuirea […] Cred că și procurorul nu înțelege”

„Eu nu înțeleg învinuirea. […] O mulțime de cuvinte, mai mult nimic”, a declarat Vladimir Plahotniuc în adresa magistraților de la Curtea de Apel, în timp ce își susținea cererea prin care solicită explicarea acuzațiilor care i-au adus o condamnare la 19 ani de detenție în dosarul privind crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Aceasta este doar una dintre zecile de cereri depuse de apărare la etapa de pregătire pentru examinarea apelului. Printre acestea se numără audierea unor martori suplimentari, respingerea apelului depus de Veaceslav Platon, precum și confruntarea proceselor-verbale cu înregistrările audio ale declarațiilor martorilor audiați în prima instanță.

În timp ce avocatul Lucian Rogac spune că „nu contează durata examinării atât timp cât prevalează dreptul la apărare și elucidarea tuturor circumstanțelor”, procurorul Alexandru Cernei susține că „aceste cereri, în mare parte, sunt irelevante”, întrucât au fost soluționate deja în primă instanță.

Dosarul în care Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de detenție pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani a ajuns la Curtea de Apel. După primele patru ședințe programate, examinarea apelului se află, deocamdată, tot la etapa pregătitoare.

În timp ce acuzarea nu a formulat nicio solicitare, argumentând că „noi suntem de acord cu circumstanțele care au fost stabilite de instanța de fond„ și că „acuzarea a contestat doar cu privire la blândețea pedepsei și confiscarea specială”, apărarea lui Vladimir Plahotniuc, formată din avocații Lucian Rogac, Victoria Burduja și Mihail Silvestru, a înaintat zeci de cereri.

„Ținând cont de multitudinea și complexitatea acestor cereri”, instanța a decis gruparea cererilor în trei „blocuri”: cereri de ordin procesual, cereri privind audierea martorilor și cereri privind expertiză judiciară.

„Eu vreau să înțeleg învinuirea”

Chiar și după condamnarea sa, Vladimir Plahotniuc insistă că nu a înțeles esența acuzațiilor înaintate de procurori. „Eu vreau să înțeleg învinuirea. Eu nu înțeleg nimic, dar cred că și procurorul nu înțelege. O mulțime de cuvinte, mai mult nimic”, și-a argumentat Vladimir Plahotniuc cererea prin care a solicitat instanței ca procurorul să explice învinuirile aduse pe toate cele cinci capete de acuzare.

Cererea, prezentată în ședința din 12 octombrie 2026, a fost respinsă de completul de judecată prezidat de Denis Băbălău, din care mai fac parte magistrații Vladislav Schibin și Vitalie Pîslariuc, din motiv că „inculpatului i-au fost aduse la cunoștință motivele învinuirii imediat după extrădare, avocații au făcut cunoștință cu acuzațiile atunci când urmărirea penală a fost finalizată, iar Vladimir Plahotniuc a refuzat să se prezinte în ședințele de judecată pentru a-i fi comunicate acuzațiile”, așa cum afirmă procurorul Alexandru Cernei.

Plahotniuc insistă să apară în fața instanței

În cadrul aceleiași ședințe, au fost discutate și alte cereri de ordin procesual. Apărarea a insistat repetat ca Vladimir Plahotniuc să fie audiat fizic, și nu prin videoconferință.

„Prezența nemijlocită în fața judecătorilor are cea mai mare greutate”, a argumentat apărătorul Mihail Silvestru. Totuși, cererea a fost respinsă, instanța argumentând că există deja o decizie prin care s-a soluționat această solicitare – Vladimir Plahotniuc urmează să participe la examinarea apelului prin videoconferință, din Penitenciarul nr. 13, acolo unde este deținut.

Totodată, apărarea a solicitat examinarea tuturor cererilor depuse de Vladimir Plahotniuc prin care își exprima refuzul de participare la ședințele de judecată și a actelor care au stat la baza extrădării lui Plahotniuc din Republica Elenă, precum și o cererea privind aplicarea „criteriului legii penale mai favorabil”. Instanța a menționat că va soluționa aceste cereri odată cu fondul cauzei.

Apărarea a prezentat și alte cereri privind analiza unei scrisori a Serviciului de Informații și Securitate (SIS), traducerea unor acte, analiza unor acte bancare, precum și cercetarea unor informații obținute din telefonul unuia dintre martorii acuzării.

Ședința din 12 octombrie a fost a doua consecutiv în care s-au examinat cereri de ordin procesual. Anterior, în cadrul ședinței din 1 octombrie, apărarea și-a prezentat alte cinci cereri. Prima solicitare a apărării, prezentată în instanță, s-a referit la posibilitatea părților de formulare a cererilor pe întreg parcursul procesului, deși instanța a stabilit că toate cererile și demersurile urmează să fie transmise până la 28 septembrie 2026.

Cererile apărării din prima instanță, dublate la Curtea de Apel

Potrivit procurorului Alexandru Cernei, „aceste cereri, în mare parte, sunt irelevante, deoarece există deja o decizie pe marginea mai multor cereri”, întrucât „majoritatea dintre aceste cereri au fost înaintate și la examinarea cauzei în fond”.

„Aceasta este tactica apărării. Ceea ce discutăm acum, la etapa de pregătire a cauzei în apel, dacă va fi dezbătut în totalitate, nu vom mai avem despre ce discuta asupra apelului părții apărării, deoarece toate cererile sunt extrase din apelul depus de ei”, a adăugat Cernei.

Întrebat dacă aceste cereri, în număr atât de mare, nu lungesc procesul, Rogac a menționat că „fie că examinarea apelului va avea loc într-o ședință sau în 20, lucrurile absolut nu se schimbă – persoana este sub măsură preventivă și nu văd care ar fi diferența între o ședință sau mai multe ședințe”.

Sentința de condamnare la 19 ani de detenție, contestată și de acuzare, și de apărare

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată miercuri, 22 aprilie 2026, de un complet de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care au mai făcut parte judecătoarele Ana Cucerescu și Olga Bejenari, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, în lipsa proaspătului condamnat, care a refuzat să fie escortat în instanță.

În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Astfel, Procuratura Anticorupție a atacat cu apel decizia instanței de fond, motivând că decizia este una „prea blândă”.

De cealaltă parte, apărarea a contestat atât fondul cauzei, cât și constituirea completului care a emis sentința în primă instanță. Potrivit avocaților lui Plahotniuc, „apărarea vrea casarea și rejudecarea cauzei”.