LIVE TEXT Germania anunță ajutor de 1,3 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv drone interceptoare. Război în Ucraina, ziua 1684

UPDATE 18:00 Germania a anunțat pe 4 octombrie un nou pachet de sprijin în valoare de peste 1,3 miliarde de euro (sau 1,46 miliarde de dolari) pentru Ucraina, inclusiv finanțare pentru drone interceptoare și asistență energetică, relatează Kyiv Independent.

Pachetul a fost anunțat de președintele Volodimir Zelenski și cancelarul german Friedrich Merz la o conferință de presă comună la Kiev.

Zelenski a declarat că valoarea mai largă a acordurilor încheiate cu Germania în timpul vizitei a depășit 8,5 miliarde de euro (9,57 miliarde de dolari), inclusiv un acord separat care vizează extinderea eforturilor comune de combatere a dronelor.

„Valoarea totală a acordurilor de astăzi este de peste 8,5 miliarde de euro. A fost semnat un acord special care creează mai multe oportunități pentru eforturile noastre comune de combatere a dronelor”, a declarat Zelenski.

Zelenski a declarat că pachetul include armele necesare imediat, sprijin pentru sectorul energetic al Ucrainei și finanțare pentru producerea de noi interceptoare special concepute pentru a contracara dronele de atac cu reacție ale Rusiei.

„Acestea sunt arme care vor ajuta acum, sprijin pentru sectorul nostru energetic – acest lucru este foarte important”, a spus Zelenski.

Pachetul include ajutor militar în valoare de 1 miliard de euro, inclusiv finanțarea producției de drone interceptoare capabile să contracareze armele cu reacție rusești, a declarat Merz.

În plus, cancelarul a anunțat asistență energetică în valoare de aproximativ 350 de milioane de euro (394 de milioane de dolari), inclusiv sprijin pentru generatoare și reparații la infrastructura afectată de atacurile rusești.

UPDATE 16:10 Două persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra Podului de Nord din Kiev, duminică, 4 octombrie. Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Două persoane au fost rănite în urma atacului asupra Podului de Nord din capitală. Unul dintre răniți a fost spitalizat de medici. Celălalt a primit asistență medicală la fața locului”, a scris Kliciko.

UPDATE 12:30 Rusia a atacat carosabilul Podului de Nord al Kievului, peste râul Dnipro, cu o dronă, în dimineața zilei de 4 octombrie, a declarat primarul Vitali Kliciko, conform Kyiv Independent.

Atacul a marcat a patra zi consecutivă în care forțele ruse au vizat podurile peste râul Dnipro din capitală.

„În această dimineață, rușii au atacat din nou Podul de Nord al Kievului cu o dronă. Chiar săptămâna aceasta, Rusia a folosit peste 1900 de drone de atac, 1700 de bombe aeriene și 25 de rachete împotriva Ucrainei. Peste 800 dintre drone erau cu reacție”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Kliciko a declarat că serviciile de urgență au fost trimise la Podul de Nord după ce carosabilul a fost lovit. Ulterior, el a spus că o conductă de încălzire a fost, de asemenea, avariată în atacul rusesc, întrerupând temporar apa caldă în anumite părți ale districtului Desnianskyi din Kiev.

În perioada 1-3 octombrie, podurile sudice și nordice ale Kievului au fost ținta mai multor atacuri cu drone rusești, pe fondul unei campanii intensificate împotriva infrastructurii din capitală.

Kostiantyn Kryvolap, expert în aviație și fost inginer de testare Antonov, a declarat pentru Kyiv Independent că distrugerea podurilor este puțin probabil să fie obiectivul principal al atacurilor.

UPDATE 09:05 Un incendiu a izbucnit la o clădire nerezidențială din districtul Desnianskyi din Kiev, ca urmare a căderii de resturi de dronă. Administrația Militară a orașului Kiev a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În districtul Desnianskyi, căderea de resturi a provocat un incendiu în incinta unei clădiri nerezidențiale”, se arată în comunicat.

După cum s-a relatat, căderea de resturi de dronă a provocat, de asemenea, un incendiu într-o clădire din districtul Holosiivskyi din Kiev.