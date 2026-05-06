LIVE TEXT O femeie de 87 de ani a murit în urma unui atac rusesc în regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1533

UPDATE 22:10 Trupele rusești au atacat orașul Zaporijjea cu bombe aeriene și drone, iar o persoană a fost ucisă și altele două au fost rănite, a relatat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, Ivan Fedorov.

„Rușii au lovit cu o bombă aeriană ghidată. O casă privată a fost distrusă, iar o femeie în vârstă de 87 de ani a fost ucisă”, a scris acesta.

În plus, orașul Vilniansk a fost din nou atacat de Rusia. O dronă a distrus o casă privată, două femei, în vârstă de 21 și 81 de ani, au fost rănite. Acestea au primit asistența medicală necesară.

Forțele ruse au efectuat pe 5 mai un atac asupra orașului Zaporijjea, ucigând 12 persoane și rănind aproape 50 de alte.

UPDATE 20:40 Trupele rusești au lansat aproape 80 de atacuri folosind drone în cinci cartiere din regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale, Oleksandr Hanzha, pe Telegram.

În cartierul Nikopol, dronele au lovit infrastructura, o întreprindere, case private și vehicule au fost avariate.

În cartierul Krîvîi Rih, atacurile au vizat centrul orașul, iar o întreprindere, instalații de infrastructură și o benzinărie au fost avariate.

Armata rusă a lovit și comunitatea Vasîlkivka din districtul Sînelnîkove, avariind o casă privată. O fetiță de 10 ani a fost spitalizată în stare moderată.

UPDATE 18:20 În Sumî, numărul morților în urma atacului rusesc asupra unei grădinițe a crescut la 2, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Salvatorii au scos de sub dărâmături încă un corp neînsuflețit.

UPDATE 16:35 În orașul Sumî, o femeie a murit și mai multe persoane au fost rănite în urma unui atac al Federației Ruse asupra unei grădinițe.

La locul impactului a izbucnit un incendiu.

Din cauza riscului unor noi atacuri, echipele de salvare ale Serviciului Național de Urgență au fost nevoite să-și întrerupă periodic operațiunile.

UPDATE 13:30 „După atacurile brutale de ieri asupra orașelor și comunităților noastre – Dnipro, Zaporijia, Kramatorsk și altele – armata rusă a continuat acțiunile militare active și bombardamentele teroriste și în această zi. Alegerea Rusiei reprezintă o renunțare evidentă la încetarea focului și la salvarea vieților omenești”, a transmis președintele Volodimir Zelenski.

Potrivit oficialului, pe toate sectoarele cheie ale frontului continuă acțiunile de asalt, iar numai de la începutul zilei de miercuri armata rusă a efectuat deja aproape 30 de acțiuni de asalt. Au fost înregistrate peste 20 de lovituri aeriene cu utilizarea a peste 70 de bombe aeriene numai în noaptea și dimineața de astăzi.

În cursul acestei nopți, armata rusă a lansat și lovituri cu drone de diferite tipuri. În special, Forțele de Apărare ale Ucrainei au neutralizat aproape nouăzeci de drone de atac. Au avut loc și atacuri cu rachete.

„În total, până la ora 10 dimineața, armata rusă a comis 1820 de încălcări ale regimului de încetare a focului – bombardamente, tentative de asalt, atacuri aeriene, utilizarea dronelor”, a subliniat președintele Ucrainei.

Ucraina a declarat că va acționa în mod simetric, „ținând cont de apelurile insistente ale Rusiei prin mass-media și rețelele sociale, prin care se cerea respectarea tăcerii pe durata paradei de la Moscova”, a menționat Zelenski.

Pe 4 mai, Zelenski a anunțat că Ucraina declară un armistițiu începând cu miezul nopții de pe 6 mai, după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat că va avea loc un „armistițiu de Ziua Victoriei” temporar, de două zile, în perioada 8–9 mai.

Rusia a declarat unilateral încetări ale focului pe termen scurt în mai multe rânduri, fără a respecta însă o armistițiu complet, inclusiv cu ocazia Paștelui ortodox, care a avut loc pe 12 aprilie anul acesta.

Rusia a încălcat încetarea focului de Paște de 7 696 de ori, a raportat Statul Major al Ucrainei pe 12 aprilie.

UPDATE 13:15 Numărul victimelor atacului aerian asupra orașului Zaporijjea, din 5 mai, a crescut la 43 de persoane rănite, au anunțat salvatorii.

UPDATE 13:10 Două persoane au fost rănite în urma atacului rus din această dimineață din Harkiv.

Lovitura lansată de o dronă rusească a fost în apropierea unei case private. În urma exploziei a izbucnit un incendiu pe o suprafață de 120 mp. De asemenea, au fost avariate și locuințele învecinate.

Conform informațiilor preliminare, două femei au suferit o reacție acută la stres.

UPDATE 13:00 În regiunea Dnipropetrovsk, patru persoane au murit, alte 19 au fost rănite. Armata rusă a atacat patru raioane ale regiunii.

În raionul Krîvîi Rih, infrastructura a fost avariată.

În raionul Nikopol, în urma bombardamentelor, au fost avariate o clădire administrativă și un hotel, clădiri rezidențiale și autovehicule. Pompierii au stins un incendiu într-un bloc de locuințe și pe teritoriul sectorului rezidențial privat, precum și incendiile a două autoturisme.

În raionul Sinelnikov, Rusia a lovit o proprietate privată. Incendiul care a izbucnit a fost stins de pompieri.

UPDATE 08:27 În noaptea de 6 mai (începând cu ora 18:00), armata rusă a lansat 2 rachete balistice Iskander-M, 1 rachetă aeriană ghidată X-31, precum și 108 drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 89 de drone în nordul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri a 2 rachete balistice, 1 rachetă aeriană ghidată și 9 drone de atac în 8 locații, precum și căderea resturilor (fragmente) în o locație.

UPDATE 08:15 În după-masa zilei de marți, 5 mai, locuitorii din Sumî au trecut printr-un nou atac al Rusiei asupra orașului. Conform informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite, au comunicat salvatorii.

În urma loviturilor asupra zonei rezidențiale și a infrastructurii civile au izbucnit incendii. Echipele de intervenție ale Serviciului Național de Urgență au intervenit simultan la trei adrese diferite.

Din cauza amenințării unor noi lovituri, echipele de urgență au fost nevoite să-și întrerupă periodic activitatea.