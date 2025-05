LIVE TEXT În premieră, administrația Trump autorizează exportul de articole defensive pentru Ucraina. Valoarea lor se ridică la 50 de milioane de dolari SUA. Război în Ucraina, ziua 1163

UPDATE 20:10 Administrația Trump a notificat Congresul SUA că urmează să autorizeze „exportul de articole defensive” în valoare de 50 de milioane de dolari pentru Ucraina. Aceasta este prima astfel de solicitare, de când Donald Trump a ajuns președintele SUA, legată de furnizarea de armament destinat Ucrainei, transmite Digi24.

Solicitarea se referă la „articole defensive, incluzând date tehnice și servicii defensive”, care totalizează peste 50 de milioane de dolari. Nu se oferă detalii legate de tipul de armament sau echipamente care fac obiectul respectivului export către Ucraina.

UPDATE 19:48 Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a anunțat despre planurile lui Donald Trump de opri războiul din Ucraina în următoarele 100 de zile. El a declarat asta într-un interviu pentru Fox News.

Potrivit lui, există o „prăpastie foarte mare” între Ucraina și Rusia în ceea ce privește modul de încheiere a războiului, iar administrația Trump va lucra pentru a „încerca să aducă aceste două părți împreună” în următoarele 100 de zile. Potrivit lui, fiecare țară trebuie să vină cu o propunere de pace.

„Avem propunerea de pace lansată și emisă și vom munci din greu în următoarele 100 de zile pentru a încerca să-i aducem pe acești oameni împreună”, a spus Vance.

UPDATE 15:10 Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a salutat acordul privind mineralele semnat cu Statele Unite ca fiind „un pas important” în relațiile cu Washingtonul și a precizat că a discutat despre semnarea acestui document cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Acordul economic între SUA și Ucraina, intens promovat de președintele american Donald Trump și semnat miercuri la Washington, prevede crearea unui fond de investiții pentru reconstrucția acestei țări devastate de război și dă administrației Trump acces la resursele naturale ucrainene.

Acordul intervine în paralel cu multiple negocieri diplomatice în curs de desfășurare pentru a găsi o soluție la conflict, la trei ani după invazia rusă a Ucrainei.

„Aceasta marchează un pas important în parteneriatul strategic dintre Ucraina și SUA, care vizează consolidarea economiei și securității Ucrainei”, a scris Sîbiha pe platforma X. El a declarat ca a informat-o pe șefa diplomației europene, Kaja Kallas, despre semnarea acordului și că au discutat despre măsurile de „coordonare a pașilor înainte de evenimente internaționale importante. (…) Am discutat despre eforturile diplomatice recente și următorii pași necesari pentru a realiza o pace justă și durabilă”, a mai spus șeful diplomației ucrainene.

UPDATE 11:40 Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a salutat semnarea acordului privind mineralele între Ucraina și Statele Unite, calificând acesta drept un pas important spre încheierea războiului ruso-ucrainean.

Thanks to @POTUS's leadership, today the U.S. and Ukraine signed the Reconstruction Investment Fund Agreement—a milestone in our shared prosperity and an important step in ending this war.