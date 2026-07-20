LIVE TEXT 45 de persoane au fost rănite în Zaporijjea, în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1608

UPDATE 11:05 În Zaporijjea, în urma atacurilor Rusiei, salvatorii au deblocat corpul unui copil de sub dărâmături. În același timp, 45 de persoane au fost rănite, printre care 8 copii, transmite Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În unul din locurile lovite, într-un bloc, au fost distruse apartamentele de la etajele trei până la cinci. În alte locuri, au fost avariate geamurile unui bloc de locuințe și un terminal al unui operator logistic. De asemenea, au izbucnit incendii la două case particulare și la mai multe garaje. Unda de șoc a avariat gospodăriile învecinate. Angajații Serviciului pentru Situații de Urgență au lichidat toate incendiile, iar psihologii SSU (DSNS) au acordat asistență unui număr de 44 de cetățeni, inclusiv 11 copii.

UPDATE 08:26 Forțele ucrainene au lansat în noaptea de 20 iulie un atac cu drone asupra regiunii Moscova, vizând, potrivit canalelor rusești de Telegram, un depozit de petrol și un centru logistic, transmite The Kyiv Independent.

Fotografii și înregistrări video publicate pe rețelele sociale ar arăta un nor dens de fum negru deasupra orașului Podolsk, situat la aproximativ 40 de kilometri sud de Kremlin, în urma unui atac asupra unui depozit de petrol.

Un alt incendiu a fost semnalat la un depozit al celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries. Canale de monitorizare au relatat că unul dintre centrele logistice ale companiei a fost lovit în localitatea Kolyedino, aflată la sud de Podolsk.

În alte zone ale regiunii Moscova, un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe din orașul Domodedovo, în urma unui presupus atac cu drone. Amploarea exactă a pagubelor nu este, deocamdată, cunoscută.

Pe fondul atacului raportat asupra regiunii capitalei Rusiei, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că peste 400 de drone ucrainene au fost lansate spre regiunea Moscova, iar 85 dintre acestea ar fi fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală.