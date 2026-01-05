LIVE TEXT Drone ucrainene au distrus un sistem radar rusesc cheie în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1411

UPDATE 22:05 Operatorii Brigăzii 412 Sisteme Autopilotate NEMESIS au distrus o stație radar rusească 9S32 în regiunea Donețk – o componentă cheie a sistemului de rachete sol-aer S-300V, conform comandantului Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Madyar Brovd, scrie Ukrinform.

„Rachetele SBS din Brigada 412 Nemesis au lucrat folosind sistemul Middle Strike. S-300V este un sistem de rachete de apărare aeriană din epoca sovietică, conceput pentru a proteja activele militare critice și grupările de trupe, asigurând atât apărare antirachetă, cât și antiaeriană. Radarul 9S32 distrus este o componentă crucială a sistemului S-300V – acesta ghidează 12 rachete simultan către șase ținte diferite”, a explicat Brovdi.

El a subliniat că atacul a vizat atât radarul, cât și stația de ghidare a sistemului, neutralizând o parte cheie a capacității de apărare aeriană a Rusiei.

Avioane de vânătoare din Regimentul 413 Sisteme Separate fără Pilot au detectat și distrus recent stațiile radar rusești Garmon și SKVP, care erau folosite pentru a contracara dronele ucrainene.

UPDATE 20:20 Armata rusă a lansat cinci atacuri cu rachete asupra infrastructurii energetice a orașului Harkiv, a relatat primarul Ihor Terekhov pe Telegram.

„Armata rusă a lansat în mod deliberat cinci atacuri cu rachete asupra infrastructurii energetice a orașului Harkiv. Am suferit pagube semnificative”, a scris el.

Terehov a adăugat ulterior că distrugerile majore sunt inevitabile atunci când rachetele balistice sunt folosite în atacuri.

„Poți consolida apărarea: beton, metal, adăposturi… Dar nicio structură de beton nu poate rezista la cinci rachete balistice. Rusiaa lansat în mod deliberat cinci atacuri cu rachete asupra infrastructurii energetice a orașului Harkov. Pagubele sunt foarte semnificative. Nu este vorba doar de un atac asupra instalațiilor. Este o lovitură adusă căldurii, apei și vieții normale a oamenilor. Încearcă să ne frângă cu frică și întuneric. Să distrugă rezultatul a luni de muncă grea și onestă. Să șteargă ceea ce am reconstruit de mai multe ori după bombardamentele anterioare”, a spus primarul.

El a subliniat că, în ciuda grevelor și a amenințării cu mai multe, restaurarea va continua.

UPDATE 18:00 Trupele rusești au atacat uzina de extracție a petrolului de la Dnipro, vărsând 300 de tone de petrol pe drumuri, a relatat primarul orașului Dnipro, Boris Filatov pe Telegram.

„În urma atacului cu drone, 300 de tone de petrol s-au vărsat pe drumurile din Dnipro! Muncitorii municipali fac curățenie, împrăștie nisip și un amestec, dar va fi imposibil să se circule de-a lungul digului timp de aproximativ 2-3 zile. Prin urmare, atunci când sunteți blocați în ambuteiaje pe șosea, vă rugăm să nu înjurați, ci să spuneți cuvinte de recunoștință celor care lucrează în aceste condiții. Urmați resursele oficiale ale consiliului local. Vom oferi informații despre transportul public și închiderea drumurilor”, a scris Filatov.

El a menționat că aceasta este o unitate de producție exclusiv civilă. Este o fabrică deținută de Bunge, o companie cu sediul în St. Louis, Missouri.

UPDATE 16:59 Rusia a lansat cinci atacuri cu rachete asupra orașului Harkiv, rănind un bărbat de 58 de ani și provocând „daune foarte semnificative” infrastructurii energetice a orașului, au declarat autoritățile locale.

Bărbatul rănit, angajat al unei companii din apropierea locului atacului, a fost internat în spital, potrivit guvernatorului Oleh Siniehubov și Procuraturii din regiunea Harkiv, notează presa ucraineană.

Primul atac a avut loc la ora 12:45, ora locală, urmat de alte patru la intervale de câteva minute.

Primele două atacuri au lovit o zonă industrială din cartierul Slobidskii, a declarat primarul orașului Harkiv, Ihor Terehov. Primarul nu a specificat unde au aterizat restul rachetelor.

„Inamicul a lansat în mod deliberat cinci atacuri cu rachete asupra infrastructurii energetice din Harkiv. Pagubele sunt foarte semnificative”, a spus Terehov.

Primarul a adăugat că, deși este posibilă întărirea protecției instalațiilor, „nicio structură concretă nu poate rezista la cinci rachete balistice”.

UPDATE 16:45 Rusia a atacat cu trei drone un punct de distribuire a ajutorului umanitar în care locuitorii primeau ajutor umanitar, ucigând un bărbat de 64 de ani și rănind o femeie de 79 de ani și un bărbat de 71 de ani în comunitatea Dariivka din regiunea Herson, a anunțat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

Victimele au fost transportate la spital în stare moderată, a spus Prokudin.

UPDATE 15:03 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat azi, 5 ianuarie, că Vasili Maliuk va renunța la funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), dar va rămâne în cadrul instituției pentru a se concentra pe operațiuni asimetrice împotriva Rusiei, scrie The Kyiv Independent.

„(Maliuk) știe cel mai bine cum să facă acest lucru și va continua în cadrul sistemului SBU”, a declarat Zelenski. „Împreună, am discutat candidații pentru noul șef al SBU.”

Potrivit publicației, într-un comunicat, Maliuk a spus că va rămâne în serviciu pentru a desfășura ceea ce a descris drept operațiuni asimetrice de clasă mondială, menite să provoace „daune maxime” Moscovei.

UPDATE 13:43 O persoană a murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea, a anunțat șefului Administrației Regionale, Ivan Fedorov.

O dronă rusă a lovit una dintre zonele orașului. În urma atacului, un excavator a luat foc. Șoferul a murit pe loc.

În urma atacului cu drone, în Dnipro a izbucnit un incendiu. O întreprindere a fost avariată. De asemenea, au fost distruse mașini și linii electrice. Nu sunt informații despre victime sau răniți.

UPDATE 13:20 În Cernihiv s-a înregistrat un atac asupra unui garaj cooperativ. Preliminar, 8 garaje au fost distruse și 96 avariate.

De asemenea, a fost lovită o casă privată, iar pe teritoriul unei instituții comunale a fost distrusă o clădire cu destinație economică și de depozitare.

În raionul Koriukivka, dronele au lovit una dintre întreprinderi și o proprietate privată.

Preliminar, nu sunt victime sau răniți.

UPDATE 10:05 În noaptea de 5 ianuarie (de la ora 18:00 pe 4 ianuarie), armata rusă a atacat Ucraina cu 9 rachete balistice Iskander-M/rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunile Briansk și Voronej, precum și cu 165 de drone de atac de tip Șahed, Gerbera și drone de alte tipuri din direcțiile: Millerovo, Kursk, Șatalovo și Orel, aproximativ 100 dintre ele fiind „Șahed”.

Conform datelor preliminare, la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/suprimat 137 de drone inamice în nordul, centrul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri de rachete balistice/antiaeriene ghidate și 26 de drone de atac în 10 locații, precum și căderi de resturi în 9 locații.

UPDATE 08:45 În noaptea de 5 ianuarie, trupele ruse au lansat un nou atac asupra orașului Kiev și regiunii Kiev. În urma atacurilor rusești, doi civili au murit, alte câteva persoane au fost rănite și s-au înregistrat distrugeri ale infrastructurii civile, anunță procurorii ucraineni.

În Kiev, în urma lovirii unei clinici medicale private din cartierul Obolon de către un dronă, a izbucnit un incendiu la etajul al doilea al clădirii. Un pacient în vârstă de 30 de ani al clinicii a murit. Alte trei persoane au fost rănite. Două femei în vârstă de 97 și 77 de ani au fost intoxicate cu produse de ardere și au fost spitalizate în alte unități medicale. O femeie de 42 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului.

În plus, în urma unui atac masiv nocturn asupra regiunii Kiev, în cartierul Fastiv, a murit un bărbat. Cadavrul său a fost descoperit în timpul stingerii incendiului într-o casă privată.

Au fost avariate șapte case private, un bloc de locuințe, garaje, mașini, spații de producție și depozite. De asemenea, în urma atacului, orașul Slavutic a rămas fără energie electrică.