LIVE TEXT La Kiev a explodat o mașină, un militar a fost rănit. Război în Ucraina, ziua 1410

UPDATE 17:54 La Kiev a explodat o mașină, un militar a fost rănit. Procuratura a calificat incidentul drept atentat terorist.

Explozia a avut loc azi dimineață, în momentul în care militarul a deschis portbagajul, a informat procuratura orașului Kiev.

Potrivit datelor instituției, militarul a suferit răni prin șrapnel. Alături de el se afla o femeie, care nu a fost rănită.

UPDATE 17:37 În urma atacului rus cu rachete balistice asupra centrului orașului Harkiv de pe 2 ianuarie, au murit șase persoane, a anunțat șeful Administrației Regionale a Harkivului, Oleg Sinehubov. Operațiunile de căutare și salvare continuă.

UPDATE 12:38 O dronă rusească a atacat o benzinărie din Herson. În urma aruncării unui obiect exploziv, un modul de gaz și o mașină de pe teritoriul benzinăriei au luat foc.

„Echipele de salvare au stins incendiul. Operațiunile au fost îngreunate de activitatea constantă a dronelor inamice. Din fericire, nu au existat victime”, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

UPDATE 12:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, comentând la briefing capturarea de către Statele Unite a liderului venezuelean Nicolas Maduro, a făcut o aluzie pe jumătate glumeață la liderul unei alte țări, mai apropiată de Ucraina, notează BBC.

„Dacă se poate proceda astfel cu dictatorii, atunci Statele Unite ale Americii știu ce au de făcut în continuare”, a declarat Zelenski, potrivit publicațiilor ucrainene.

Unele dintre ele le explică cititorilor că Zelenski se referea în mod evident la Vladimir Putin.

UPDATE 9:12 La locul atacului rusesc din Harkiv au fost găsite fragmente ale corpului unei alte persoane. Astfel, numărul victimelor în urma bombardamentului din 2 ianuarie a crescut la patru. Acest lucru a fost comunicat de primarul orașului, Igor Terehov.

Operațiunile de căutare și salvare continuă.

Pe 2 ianuarie, trupele ruse au lovit un bloc de locuit din centrul orașului Harkiv. Președintele Volodimir Zelenski a menționat că soldații ruși au lovit orașul cu două rachete. 27 de persoane au fost rănite.