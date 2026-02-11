LIVE TEXT Detalii despre familia din Harkiv ai cărei trei copii și tatăl au decedat în urma unui atac cu o dronă rusească: „Se evacuase încercând să scape de bombardamente. Era prima lor noapte în noul loc”. Război în Ucraina, ziua 1449

UPDATE 14:40 Guvernatorul regiunii Harkiv, Oleh Siniehubov, a publicat imagini cu consecințele atacului rus asupra orașului Bohoduhiv din această noapte. Acesta a spus că familia care a fost lovită tocmai se evacuase din Zolochiv (sat din raionul Bohoduhiv, n.r.), „încercând să scape de bombardamentele constante și să găsească un loc mai sigur în care să trăiască”. „Era prima lor noapte în noul loc”, a menționat Siniehubov.

Oficialul a oferit detalii despre membrii familiei.

„În urma atacului violent al inamicului, trei copii mici au murit – gemenii Ivan și Vladislav, în vârstă de doi ani, și sora lor, Miroslava, în vârstă de un an. De asemenea, în urma acestui atac, rușii l-au ucis pe Grigorie, tatăl familiei, în vârstă de 34 de ani. Doar mama însărcinată, Olga, în vârstă de 35 de ani, a supraviețuit. Ea a suferit leziuni și arsuri ușoare. Medicii i-au acordat femeii toată asistența necesară și au externat-o deja din spital”, a scris guvernatorul.

În urma atacului, vecina familiei, în vârstă de 73 de ani, a suferit și ea o reacție de stres acut.

„Armata rusă a atacat din nou în mod deliberat o clădire rezidențială obișnuită în mijlocul nopții. Un alt act terorist al unui stat care luptă împotriva populației civile – împotriva copiilor mici, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă. Este o durere imposibil de iertat. Agresorul va trebui să răspundă pentru fiecare dintre aceste crime”, a mai adăugat Oleh Siniehubov.

UPDATE 13:10 În prezent, președintele Volodimir Zelenski nu intenționează să anunțe pe 24 februarie alegeri prezidențiale sau un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, a declarat pentru Kyiv Independent, pe 11 februarie, o sursă din cadrul Biroului Președintelui, familiarizată cu această chestiune.

Comentariul a venit după ce Financial Times a raportat că Kievul se pregătea să organizeze ambele voturi în această primăvară și că Zelenski ar putea dezvălui planul la a patra aniversare a invaziei rusești pe scară largă.

„Nu intenționa să facă acest lucru”, a spus sursa când a fost întrebată dacă președintele va face un astfel de anunț pe 24 februarie. „Când nu există securitate, nu există nimic altceva”.

Informațiile publicate de presa străină au alimentat speculațiile că Ucraina ar putea fi supusă unei presiuni crescânde din partea Washingtonului pentru a accelera procesul politic legat de potențialele negocieri de pace. Însă oficialii insistă că orice decizie va fi determinată de condițiile de securitate, nu de date.

„Dacă rușii ucid oameni în fiecare zi, cum putem anunța sau lua în considerare în mod serios alegerile în următoarele săptămâni?”, a declarat Biroul Președintelui. „Nimeni nu se opune alegerilor, dar trebuie să existe securitate”.

UPDATE 12:55 Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, azi dimineață, forțele ruse au atacat cu o dronă spitalul municipal din Zaporijjea. Noaptea, în regiunea Sumî, șase persoane, printre care și copii, au fost rănite în urma unui atac cu drone. O persoană a murit.

În zori, a fost atacat și depoul feroviar din Konotop (regiunea Sumî, n.r.) – un tren de pompieri a fost avariat. Au fost atacate și regiunile Dnipropetrovsk, Zaporijjea și Poltava.

„Fiecare astfel de atac rus subminează încrederea în tot ceea ce se face în diplomație pentru a pune capăt acestui război și demonstrează din nou și din nou că doar presiunea fermă asupra Rusiei și garanții clare de securitate pentru Ucraina sunt cheia reală pentru a pune capăt uciderilor. Atâta timp cât presiunea asupra agresorului este insuficientă și atâta timp cât securitatea noastră, a Ucrainei, nu este garantată, nimic altceva nu funcționează. Armata rusă nu se pregătește să se oprească – se pregătește să continue războiul. Și, în realitate, doar forța noastră lucrează pentru a apăra viețile, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm să sprijinim și să întărim Ucraina. Apărarea aeriană pentru statul nostru, pachetele de sprijin pentru rezistența noastră și responsabilitatea Rusiei pentru ceea ce se întâmplă sunt condiții obligatorii pentru protejarea vieților. Trebuie să existe securitate pentru a exista pace. Mulțumesc tuturor celor care acționează în acest sens și ajută în mod real Ucraina”, a transmis Zelenski.

UPDATE 12:50 În raionul Zaporijjea, în urma unui atac rusesc cu drone asupra sectorului privat, 5 persoane au fost rănite. Au fost avariate locuințe private.

UPDATE 08:30 În noaptea de 11 februarie (de la ora 18:30 pe 10 februarie), armata rusă a atacat Ucraina cu 129 de drone.

Conform datelor preliminare ale Forțelor Aeriene ale Armatei Ucraine, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 112 drone.

Au fost înregistrate 15 lovituri ale dronelor de atac în 8 locații.

UPDATE 08:20 Pe 10 februarie, în jurul orei 23:30, o dronă rusească, conform datelor preliminare de tipul „Geran-2”, a lovit o casă privată din orașul Bohoduhiv, regiunea Harkiv, unde locuia o familie de cinci persoane.

Au murit trei copii — o fetiță de un an și doi băieți în vârstă de doi ani, precum și tatăl lor în vârstă de 34 de ani.

În urma loviturii, casa a fost complet distrusă și cuprinsă de incendiu, iar familia a rămas sub dărâmături.

Echipele de salvare au reușit să o salveze pe mama copiilor. Femeia a suferit răni provocate de explozie. Ea se află în săptămâna a 35-a de sarcină.

De asemenea, a avut nevoie de asistență medicală o femeie în vârstă care locuia în vecinătate, la care a fost diagnosticată o reacție acută la stres și criză hipertensivă.