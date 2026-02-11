LIVE TEXT Casa unei familii din regiunea Harkiv, lovită de o dronă rusească. Trei copiii și tatăl au decedat. Război în Ucraina, ziua 1449

UPDATE 08:30 În noaptea de 11 februarie (de la ora 18:30 pe 10 februarie), armata rusă a atacat Ucraina cu 129 de drone.

Conform datelor preliminare ale Forțelor Aeriene ale Armatei Ucraine, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 112 drone.

Au fost înregistrate 15 lovituri ale dronelor de atac în 8 locații.

UPDATE 08:20 Pe 10 februarie, în jurul orei 23:30, o dronă rusească, conform datelor preliminare de tipul „Geran-2”, a lovit o casă privată din orașul Bohoduhiv, regiunea Harkiv, unde locuia o familie de cinci persoane.

Au murit trei copii — o fetiță de un an și doi băieți în vârstă de 1 an și 3 luni, precum și tatăl lor în vârstă de 34 de ani.

În urma loviturii, casa a fost complet distrusă și cuprinsă de incendiu, iar familia a rămas sub dărâmături.

Echipele de salvare au reușit să o salveze pe mama copiilor. Femeia a suferit răni provocate de explozie. Ea se află în săptămâna a 35-a de sarcină.

De asemenea, a avut nevoie de asistență medicală o femeie în vârstă care locuia în vecinătate, la care a fost diagnosticată o reacție acută la stres și criză hipertensivă.