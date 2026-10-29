LIVE TEXT „Au fost loviți oameni pașnici, care pur și simplu mergeau la muncă” Armata rusă a atacat orașul Cernihiv. Război în Ucraina, ziua 1709

UPDATE 14:34 Armata rusă a atacat centrul orașului Cernihiv, iar o dronă a lovit un bloc de locuințe din Kremenciuk. Despre acest lucru raportează șeful Administrației Militare a orașului Cernihiv, Dmitro Brijinski, și președintele Administrației Militare Regionale Poltava, Vitali Dteakovnici.

În urma atacului rus asupra centrului orașului Cernihiv, două persoane au murit. „Au fost loviți oameni pașnici, care pur și simplu mergeau la muncă, își vedeau de treburile lor zilnice și își făceau planuri pentru ziua respectivă”, a scris Brijinski.

Potrivit serviciului de presă al Consiliului Local Cernihiv, persoanele decedate sunt fete minore. Numărul persoanelor rănite este de 11, printre care se numără 2 minori. În Kremenciuk, regiunea Poltava, două persoane au murit în urma atacului. Alte două persoane au fost rănite, printre care un copil de șase ani. Ambii răniți au fost spitalizați.

UPDATE 12:24 Cel puțin 13 persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unui tren de pasageri aflat în gara din orașul ucrainean Dnipro, în dimineața zilei de 29 octombrie, potrivit autorităților ucrainene.

Trenul urma să plece spre Zaporijjea și se afla pe peron în momentul atacului. Potrivit companiei feroviare ucrainene, Ukrzalizniția, garnitura a fost lovită de o dronă rusească propulsată cu reacție. Compania a precizat că, deși fusese emisă o alertă aeriană și fuseseră anunțate riscuri sporite, oamenii au rămas pe peron.

La fața locului au intervenit echipele medicale, care au acordat primul ajutor răniților, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja.

UPDATE 8:51 Dronele ucrainene au atacat în dimineața zilei de 29 octombrie o fabrică a companiei „Bashkir Soda Company” (BSC), situată în orașul Sterlitamak, din republica rusă Bașkortostan. După atac, deasupra întreprinderii s-ar fi ridicat fum, potrivit imaginilor și înregistrărilor video analizate de publicația Astra.

În urma atacului, autoritățile din Bașkortostan au instituit regimul de alertă privind pericolul reprezentat de drone, iar aeroportul din Ufa a suspendat temporar decolările și aterizările.

„Bashkir Soda Company” este unul dintre cele mai mari complexe chimice din Rusia și principalul producător din țară de sodă calcinată și sodă alimentară. Compania face parte din holdingul Roskhim, care deține 57,43% din acțiunile întreprinderii.

Potrivit Astra, fabrica este inclusă în registrul închis al întreprinderilor din industria de apărare a Ministerului rus al Industriei și Comerțului. Aceasta furnizează acid clorhidric și dicloroetan unor fabrici militare și este singurul producător din Rusia de clorură de tereftaloil, un compus utilizat la fabricarea fibrelor balistice sintetice și a materialelor rezistente, inclusiv pentru veste antiglonț, căști și protecția blindată a echipamentelor militare.

O altă dronă a atacat întreprinderea pe 27 august. Și atunci, deasupra fabricii s-ar fi ridicat fum, însă autoritățile ruse nu au comentat incidentul, relatează Astra.

Totodată, în localități din regiunea rusă Perm a fost anunțată alertă aeriană din cauza dronelor. În orașul Perm, sirenele au răsunat în jurul orei 6:30, ora locală, iar în instituțiile de învățământ a început evacuarea.

Pe 23 octombrie, dronele au atacat combinatul chimic Azot din orașul Berezniki, regiunea Perm, care aparține grupului Uralhim. Întreprinderea produce, printre altele, acid azotic, utilizat de industria militară la fabricarea explozibililor și a pulberilor de pușcă.

8:08 Zeci de drone ucrainene au atacat Moscova și regiunea Moscovei, iar 74 de aparate de zbor fără pilot care se îndreptau spre capitala Rusiei ar fi fost doborâte până la ora 2:15, potrivit datelor anunțate de autoritățile ruse. Din cauza restricțiilor impuse pe aeroportul Vnukovo, două avioane care veneau din Turcia au fost redirecționate, scrie Ukrinform.

Agenția Federală a Transportului Aerian din Rusia (Rosaviația) a impus temporar restricții pentru decolări și aterizări pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Jukovski (Ramenskoe). Ulterior, restricțiile au fost ridicate pe aeroportul Jukovski, în timp ce pe celelalte două aeroporturi zborurile erau acceptate individual, în funcție de situație.

La fel, armata ucraineană a efectuat un atac cu rachete asupra orașului rus Lipețk. Potrivit informațiilor preliminare, în zona combinatului metalurgic Novolipețk ar fi izbucnit un incendiu.