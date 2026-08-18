LIVE TEXT Atac rusesc asupra unei intersecții aglomerate din regiunea Harkov: 10 morți și 17 răniți. Război în Ucraina, ziua 1637

UPDATE 11:52 În această dimineață, 18 august, Rusia a lovit o intersecție aglomerată din Pecenihî, regiunea Harkov – un loc unde se află un oficiu poștal și magazine, iar în jur sunt doar clădiri rezidențiale, transmite Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

Până în acest moment, se știe despre zece persoane decedate și alte 17 persoane rănite. La locul unde au lovit două rachete rusești au luat foc o cafenea, o casă și un garaj aflat pe teritoriul unei gospodării private. De asemenea, au fost avariate un oficiu poștal, magazine, locuințe private și automobile.

Salvatorii au lichidat rapid toate focarele de incendiu. În prezent, la locul atacului continuă operațiunile de salvare și intervenție de urgență.

„Sunt stabilite toate circumstanțele. Vom răspunde cu siguranță acestui atac rusesc. Și este la fel de important ca partenerii noștri să completeze răspunsurile noastre cinetice justificate prin propriile măsuri de presiune asupra Rusiei și de sprijinire a Ucrainei”, a scris Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

UPDATE 08:45 Forțele ucrainene au lansat, în noaptea de 18 august, un atac de amploare cu drone asupra Moscovei și regiunea înconjurătoare, au relatat canale media rusești de pe Telegram, transmite The Kyiv Independent.

Un depozit Wildberries din apropierea Moscovei ar fi fost avariat, potrivit publicației de stat ruse Moscow 24, în timp ce Ucraina continuă să vizeze cel mai mare retailer online din Rusia.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 197 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Moscova în timpul atacului, susținându-se că peste 600 de drone ar fi fost lansate asupra regiunii. Canalul ucrainean de monitorizare de pe Telegram Exilenova Plus a relatat că sistemele rusești de apărare antiaeriană au lovit o clădire rezidențială din orașul Pavlovski Posad, situat la aproximativ 67 de kilometri de Moscova, în timp ce încercau să doboare dronele. Un incendiu a fost observat pe acoperișul unei clădiri.

De asemenea, ar fi fost observat un incendiu izbucnind la o uzină de aluminiu din regiunea Moscova. Un al treilea incendiu a fost observat la o locuință din orașul Liuberțî, aflat imediat în afara limitelor administrative ale Moscovei.

Imagini filmate de locuitori din orașul Staraia Kupavna, situat la 23 de kilometri est de Moscova, arată, potrivit relatărilor, cetățeni ruși alergând și mașini deplasându-se în viteză pe străzi, în timp ce se aud explozii.

O mașină și o stație de transformare electrică au fost avariate în orașul Elektrostal, situat la 58 de kilometri est de Moscova, potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov. Atacurile raportate vin după unul dintre cele mai ample atacuri ucrainene cu drone asupra regiunii Moscova din 16 august, care a avariat un depozit aparținând Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online din Rusia.

Ministerul Apărării al Ucrainei a confirmat atacul asupra depozitului Wildberries, precizând că acesta este cea mai mare unitate de acest tip a companiei, având o suprafață de 250 de mii de metri pătrați.