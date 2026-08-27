LIVE TEXT Atac masiv asupra Ucrainei: explozii la Kiev, Odesa și cel puțin șapte răniți la Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1646

UPDATE 10:24 Mai multe explozii consecutive au fost auzite la Kiev în jurul orei 3:00, ora locală, pe 27 august, potrivit The Kyiv Independent. O alertă de raid aerian era în vigoare în cea mai mare parte a Ucrainei, cu excepția regiunilor vestice.

Cel puțin șase explozii au fost auzite în capitală într-un interval de aproximativ un minut. Două dintre ele au părut să se producă la distanță, în timp ce celelalte s-au auzit puternic în centrul Kievului. Ulterior, au fost găsite resturi în sectoarele Podilski și Shevchenkivski ale orașului.

Explozii au fost raportate și în orașele Odesa, din sudul țării, și Zaporijjea. Cel puțin șapte persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în atacul asupra orașului Zaporijjea și a districtelor din împrejurimi, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov într-o postare pe Telegram.

Serhii Lisak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a declarat că atacul din timpul nopții a avariat infrastructura, o instituție de învățământ și o clădire rezidențială cu mai multe etaje din oraș. Până la ora 7:00, ora locală, nu fuseseră raportate victime.

Cu o zi înainte, forțele ruse au lansat 163 de drone asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 132 dintre acestea în nordul, sudul și estul țării. Dronele rămase au lovit 18 locații, iar resturi provenite de la dronele interceptate au căzut în alte trei locuri.