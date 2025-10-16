Liderul maghiar spune că se va întâlni cu Trump pentru a discuta un „acord economic”

Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a declarat miercuri, 15 octombrie, în cadrul unui interviu, că se așteaptă să se întâlnească în curând cu președintele american Donald Trump pentru a discuta un acord economic între cele două țări, scrie Reuters.

„Există o dată, iar agenda negocierilor este gata în proporție de aproximativ 80%. Când vom ajunge la un acord cu americanii cu privire la restul de 20%, vom decide împreună cu ei când să anunțăm întâlnirea, iar apoi aceasta va avea loc”, a declarat Orbán, un aliat european al lui Trump, într-un interviu acordat site-ului de știri Mandiner.

Premierul naționalist maghiar a declarat că Budapesta ar dori să includă pe agenda sa, printre alte chestiuni și investiții, tratatul fiscal privind prevenirea dublei impozitări.

Potrivit Reuters, în vremea administrației lui Joe Biden, Statele Unite au denunțat tratatul fiscal cu Ungaria, pe fondul răcirii pronunțate a relației bilaterale din cauza derapajelor antidemocratice ale regimului Orbán.

Deși Orbán nu a avut nicio întâlnire bilaterală cu Trump de la începutul mandatului acestuia, el și-a manifestat în repetate rânduri interesul pentru un acord economic.

Liderul maghiar, care urmează să candideze la alegerile din primăvara anului 2026, și-a cultivat de-a lungul anilor o relație personală puternică cu Trump. Poziția sa fermă împotriva imigrației i-a adus sprijinul cercurilor aliniate mișcării MAGA (Make America Great Again) din Statele Unite.

Un semn tangibil al îmbunătățirii relațiilor sub administrația Trump a venit luna trecută, când SUA au restabilit pe deplin statutul Ungariei în programul de scutire de vize „Visa Waiver”.

Viktor Orbán a evitat în mod repetat reducerea dependenței de energia ieftină din Rusia și a întârziat adoptarea sancțiunilor împotriva Moscovei, astfel, fiind cunoscut și ca aliatul lui Putin.