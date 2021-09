Un tribunal de la Minsk i-a condamnat pe liderii opoziției, Maria Kalesnikava și Maksim Znak la 11 și respectiv 10 ani de închisoare.

Suntem recunoscători reprezentanților UE și ai ambasadelor din Austria, Republica Cehă, Franța, Germania, Marea Britanie, România, Slovacia, Suedia, Elveția, SUA pentru sprijinul acordat. Mulțumesc tuturor celor care au venit în ziua pronunțării sentinței, a scris pe Twitter Maria Kalesnikava.

Purtătorul de cuvânt principal pentru Afaceri externe și politica de securitate, Peter Stano a anunțat că UE condamnă acțiunile regimului de la Minsk în ce privește respectarea a drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale poporului din Belarus.

De asemenea, UE reiterează cererile pentru eliberarea imediată și necondiționată a celor peste 640 de deținuți politici din Belarus, inclusiv a Mariei Kalesnikava și a lui Maksim Znak, a jurnaliștilor și a tuturor persoanelor care se află în spatele gratiilor pentru exercitarea drepturilor lor.

„Astăzi, la Minsk, prizonierii politici Maria Kalesnikava și Maksim Znak au fost condamnați la 11 și respectiv 10 ani de închisoare. În august 2020, Maria Kalesnikava, împreună cu Svetlana Tihanovskaia și doamna Tsepkalo au devenit un simbol al mișcării pentru un Belarus democratic. Într-un proces cu ușilor închise, împreună cu avocatul Znak a fost judecată în baza unor acuzații nefondate de „conspirație pentru preluarea puterii de stat prin mijloace neconstituționale”, „chemări la acțiuni menite să aducă atingere securității naționale a Belarusului prin utilizarea a mass-media și a internetului” și „înființarea și conducerea unei organizații extremiste”.

„Este teroare împotriva belarusilor care îndrăznesc să reziste regimului. Nu ne vom opri până când toată lumea nu va fi liberă în Belarus”, a scris pe Twitter lidera opoziţiei belaruse Svetlana Tihanovskaia.

„Reiterăm apelul către autoritățile din #Belarus de a elibera imediat toți deținuții politici”, a scris pe Twitter Reprezentanța Permanentă a Poloniei.

„Cerem eliberarea imediată și necondiționată. Vom continua să îi sprijinim pe cei care luptă pentru un Belarus liber, democratic și independent”.

„Maria Kalesnikava și Maksim Znak, precum și alți 657 de prizonieri politici, vor fi eliberați cât mai curând posibil și vor fi reabilitați. Toți făptașii și Lukashenka însuși vor fi aduși în fața justiției. Acesta va fi primul pas pentru restabilirea statului de drept în Belarus”.

