Grupare de drone rusești, depistată la granița cu România. A fost emis un mesaj Ro-Alert

Ministerul Apărării Naționale din România a anunțat marți dimineață, 14 aprilie, că a ridicat avioane F-16 în aer și a pus sistemele de apărare antiaeriană în poziție de tragere, după ce a detectat o grupare de drone rusești în apropiere de granița țării, în zona județului Tulcea. Inspectoratul pentru Situații de Urgență din țara vecină a emis un mesaj Ro-Alert, transmite Digi24.

„În dimineața zilei de marți, 14 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra obiectivelor civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (nord de Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.48, un mesaj RO-Alert”, a transmis Ministerul Apărării din România.

Reprezentanții armatei române au mai precizat că două avioane F-16 au fost ridicate în aer.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere”, au declarat autoritățile românești.

Potrivit publicației, nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 04:45.