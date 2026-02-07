UPDATE Drona, găsită în raionul Drochia, este de tip Gerbera și fără încărcătură explozivă
UPDATE 10:29 În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă a Poliției s-a stabilit că drona este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă.
Știrea inițială din 6 februarie:
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, anunță Inspectoratul General al Poliției, vineri, 6 februarie.
Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu, mai anunță oamenii legii.
„Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției”, îndeamnă IGP.
În urma depistării dronei în apropierea satului Sofia, raionul Drochia, MAE a venit cu un mesaj.
„Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor.
Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea teritorială și securitatea cetățenilor. Ministerul Afacerilor Externe monitorizează îndeaproape evoluțiile, în coordonare cu instituțiile naționale competente.
Reiterăm apelul către populație de a respecta indicațiile autorităților, de a evita apropierea de obiecte suspecte și de a informa imediat organele abilitate în cazul depistării unor astfel de situații”, a scris MAE.