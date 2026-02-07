UPDATE Drona, găsită în raionul Drochia, este de tip Gerbera și fără încărcătură explozivă

UPDATE 10:29 În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă a Poliției s-a stabilit că drona este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă.

Știrea inițială din 6 februarie:

Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, anunță Inspectoratul General al Poliției, vineri, 6 februarie.

Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu, mai anunță oamenii legii.

„Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției”, îndeamnă IGP.

În urma depistării dronei în apropierea satului Sofia, raionul Drochia, MAE a venit cu un mesaj.