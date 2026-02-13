Grevele din aeroporturile italiene vor afecta mii de călători, în timpul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă

Călătorii care se îndreaptă spre Italia ar trebui să se pregătească pentru perturbări ale zborurilor și serviciilor feroviare în această lună, relatează Euronews. Grevele naționale vor afecta transportul aerian pe 16 februarie, iar trenurile din toată țara vor fi afectate pe 27 și 28 februarie. Zborurile vor fi din nou afectate pe 7 martie.

Vineri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București a informat cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia, asupra faptului că la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 – 23:59, va fi organizată o grevă la nivel național care va afecta transportul aerian.

„Activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, precum și serviciile de handling la sol în aeroporturi vor fi afectate pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene”, a notat MAE.

Viceprim-ministrul Matteo Salvini a condamnat acțiunea sindicală pentru potențialele perturbări pe care le-ar putea provoca în timpul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă și insistă pentru ca datele grevei să fie modificate.

Greva națională a transportului aerian va afecta Italia pe 16 februarie

Se preconizează că luni, 16 februarie, transportul aerian va fi grav perturbat, ceea ce va cauza probleme turiștilor care se îndreaptă spre pârtiile de schi din Italia și Jocurile Olimpice de iarnă.

Personalul companiei aeriene naționale ITA Airways a planificat o grevă de 24 de ore începând de la miezul nopții.

Se preconizează că zborurile din aeroporturile italiene, inclusiv Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, Veneția Marco Polo și Verona Valerio Catullo, vor fi afectate.

Sindicatele care reprezintă piloții, însoțitorii de zbor și personalul de la sol participă la grevă.

Legislația italiană în domeniul aviației prevede că există în continuare intervale de timp garantate în care serviciile trebuie să funcționeze. Acestea vor fi între orele 7:00 și 10:00 și între orele 18:00 și 21:00.

Cu toate acestea, ITA are 314 zboruri programate pe 16 februarie, potrivit datelor furnizate de organizația Cirium, aproape 70 % dintre plecări fiind în afara orelor garantate.

Acțiunea sindicală ar putea afecta între 25 000 și 27 000 de pasageri, pe lângă potențialele anulări sau perturbări din zilele anterioare și ulterioare grevei.

Însoțitorii de zbor ai companiei Vueling și piloții și însoțitorii de zbor ai companiei easyJet au planificat, de asemenea, o grevă de 24 de ore pentru luni.

Personalul Veuling și easyJet care este membru al sindicatului USB va intra în grevă între orele 13:00 și 17:00.

O grevă a personalului de la sol al Airport Handling și ALHA este planificată și la aeroporturile Milano Linate și Milano Malpensa pe 16 februarie.

Călătorii sunt rugați să verifice cu compania aeriană sau operatorul turistic pentru informații actualizate.

Luna viitoare, personalul ENAV, furnizorul național de servicii de control al traficului aerian, intenționează să intre în grevă pe 7 martie.

Autoritățile negociază reprogramarea acțiunii sindicale pentru a reduce impactul asupra călătorilor care participă la Jocurile Olimpice și Paralimpice, propunând perioada cuprinsă între 24 februarie și 4 martie.

La sfârșitul lunii februarie sunt preconizate greve feroviare în Italia

La sfârșitul lunii se preconizează noi perturbări în traficul feroviar.

Personalul companiei feroviare naționale italiene Ferrovie dello Stato Italiane (FS) va intra în grevă pentru 24 de ore. Greva va începe vineri, 27 februarie, la ora 21:00 și se va încheia sâmbătă, 28 februarie, la ora 20:59.