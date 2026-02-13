Capac de sicriu, cruce cu data decesului și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră: un grup de opt persoane ar fi primit 47 mii de euro în urma unui șantaj
Un grup format din opt persoane este bănuit că ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat o sumă de peste 47 de mii de euro. Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub pretextul de a nu le perturba activitatea pe platforma respectivă, scrie Poliția.
Ulterior, oamenii legii scriu că acțiunile de șantaj ar fi fost însoțite de amenințări grave. În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, bănuiții ar fi adus la poarta domiciliului părinților uneia dintre victime, dintr-o localitate din raionul Căușeni, un capac de sicriu, o cruce din metal cu indicarea datei nașterii și a unei presupuse date a decesului victimei, precum și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră, gest perceput de partea vătămată ca o amenințare reală la adresa vieții sale.
Poliția scrie că în urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, cu suportul BPDS „Fulger”, au fost efectuate 10 percheziții, fiind depistate și ridicate telefoane mobile, dispozitive de stocare a informației, carduri bancare, precum și un automobil de marca BMW.
„Mijloacele bănești erau transferate pe diverse conturi bancare și portofele electronice cu valută virtuală, ulterior fiind redirecționate pe alte conturi și retrase în numerar. Cele 8 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă vinovăția le va fi dovedită, acestea riscă pedeapsa cu închisoare de la 11 la 13 ani, conform legislației în vigoare. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate”, se arată în comunicatul Poliției.