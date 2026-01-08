Fermierii au blocat Parisul cu tractoare. Autoritățile franceze califică protestul drept „ilegal”

Fermieri francezi au intrat joi, 8 ianuarie, cu tractoare în centrul Parisului, blocând mai multe obiective emblematice, inclusiv zona Arcul de Triumf și bulevardul Champs-Élysées, în semn de protest față de acordul de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. Manifestațiile au ajuns până în apropierea Turnului Eiffel, transmite France24.

Protestul a fost organizat de sindicatul agricol Coordination Rurale, care avertizează că acordul UE–Mercosur ar putea aduce pe piața franceză produse agricole mai ieftine, afectând fermierii locali. Nemulțumirile vizează și modul în care Guvernul francez gestionează o boală la bovine, fermierii cerând vaccinarea animalelor, nu sacrificarea lor.

„Suntem între resentiment și disperare. Avem sentimentul că am fost abandonați”, a declarat pentru Reuters Stéphane Pelletier, vicepreședinte al Coordination Rurale.

Guvernul francez a calificat acțiunile drept „ilegale”. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Maud Bregeon, a declarat că blocarea autostrăzilor sau tentativele de a protesta în fața obiectivelor emblematice nu vor fi tolerate.

Protestele au loc în contextul în care Comisia Europeană încearcă să deblocheze sprijinul politic pentru acordul UE–Mercosur, propunând inclusiv devansarea accesului fermierilor la fonduri europene și reducerea taxelor la unele îngrășăminte.

Acordul, care ar crea cea mai mare zonă de liber-schimb din lume, este susținut de Germania și Spania, iar Italia ar fi aproape de a-și da acordul, ceea ce ar permite adoptarea documentului chiar și fără sprijinul Franței. Un vot este așteptat vineri, 9 ianuarie.

Proteste similare au avut loc și în apropiere de Bordeaux, iar în ultimele luni fermieri din mai multe state europene, inclusiv Belgia, au organizat manifestații împotriva acordului UE–Mercosur.