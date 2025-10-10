Drone suspecte identificate deasupra obiectivelor strategice din Cehia. Statul Major al Armatei Cehe: „Suntem pregătiți să le doborâm”

Republica Cehă a înregistrat cazuri de apariție a unor drone neidentificate în apropierea unor obiective strategice, inclusiv militare. Acest lucru a fost raportat de purtătoarea de cuvânt a Statului Major General al țării, Zdenka Sobarňa Košvancová, potrivit publicației Echo24.

Ea a declarat că armata cehă face în permanență schimb de informații despre amenințări cu partenerii din NATO, însă chiar și aceste informații sunt clasificate. Reprezentanta Statului Major a subliniat că armata cehă este pregătită să detecteze și să identifice dronele, precum și să le neutralizeze, scrie publicația.

„Fie sub formă neletală – interferență electromagnetică, așa-numitul jamming, fie letală – neutralizarea prin forță cinetică. Alegerea formei de utilizare a forței este, de asemenea, asociată cu posibile riscuri de daune colaterale. Condițiile de desfășurare a armatei cehe pe teritoriul nostru sunt definite prin lege”, a subliniat ea.

Aceasta a adăugat că autoritățile cehe cooperează cu partenerii străini și fac schimb de informații pentru a consolida reziliența în fața acestor incidente.

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a armatei, colonelul Magdalena Dvořáková, a spus că armata colectează informații despre zborurile dronelor deasupra zonelor și obiectivelor militare.

„Există într-adevăr o creștere a numărului de incidente cu drone, dar acestea sunt cauzate, în mare parte, de necunoașterea legii sau de manipularea neprofesionistă de către piloți amatori. Totuși, acestea sunt contravenții obișnuite. Nu am înregistrat niciun tip de dronă dintre cele raportate în Germania. Printre altele, luăm și alte măsuri pentru a îmbunătăți detectarea dronelor în apropierea instalațiilor militare”, a declarat Dvořáková.

În ultimele săptămâni, mai multe țări europene, inclusiv Germania, Danemarca, Norvegia și Belgia, au raportat incidente care implică drone neidentificate deasupra infrastructurii critice.

Publicația adaugă că deocamdată nu este clar cine este responsabil pentru zborurile acestor vehicule aeriene fără pilot deasupra aeroporturilor și altor obiective europene. Totuși, unele țări și-au exprimat îngrijorarea că ar putea fi vorba despre Rusia.