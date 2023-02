Decretul lui Vladimir Putin privind interzicerea exporturilor de petrol rusesc către țările care impun un plafon de preț intră în vigoare

De astăzi, 1 februarie 2023, Rusia nu va mai vinde petrol țărilor care au plafonat prețul petrolului rusesc, potrivit decretului semnat în decembrie 2022 de președintele rus Vladimir Putin, drept răspuns la decizia UE de aprobare a unui plafon de preț de 60 de dolari pe baril pentru petrolul rusesc transportat pe mare.

Decretul lui Putin prevede că interdicția este valabilă până pe 1 iulie 2023 şi conține o clauză care îi permite președintelui rus să decidă derogări în cazuri speciale.

Statele membre ale Uniunii Europene au decis, pe 2 decembrie 2022, plafonarea prețului petrolului pe care Rusia îl livrează statelor terțe la 60 de dolari barilul. Măsura a fost aplicată începând cu 5 decembrie, prin impunerea ei companiilor ce furnizează servicii de transport maritim sau de asigurări pentru livrarea acestui petrol.

The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russia’s revenues significantly.



It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies around the world. pic.twitter.com/3WmIalIe5y