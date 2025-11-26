Condamnare definitivă pentru fostul președinte francez Nicolas Sarkozy în dosarul finanțării campaniei electorale din 2012

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat definitiv în dosarul de finanțare ilegală a campaniei electorale din 2012, după ce cea mai înaltă instanță a țării i-a respins ultimul apel. Sarkozy, care a fost președintele de dreapta al Franței între 2007 și 2012, a fost găsit vinovat de ascunderea unor cheltuieli majore pentru campania sa nereușită de realegere în funcție, scrie The Guardian.

Acuzarea a spus că contabilii l-au avertizat pe Sarkozy că era pe punctul de a depăși plafonul oficial de cheltuieli de 22,5 milioane de euro, dar el a insistat să organizeze și mai multe evenimente pentru a-l depăși pe politicianul François Hollande, care câștiga teren și era hotărât să înăsprească regulile în domeniul finanțelor.

Astfel, cheltuielile campaniei lui Sarkozy au ajuns la cel puțin 42,8 milioane de euro, aproape dublul limitei legale, au spus procurorii francezi.

Sarkozy, care a negat toate acuzațiile, a depus un apel care a durat câțiva ani. Cea mai înaltă instanță a Franței, Curtea de Casație a confirmat acum o decizie anterioară, făcând condamnarea lui Sarkozy definitivă.

Sarkozy, care a fost eliberat din închisoare la începutul acestei luni în legătură cu o altă condamnare, va trebui astfel să își execute pedeapsa. El fusese condamnat de instanța de apel la un an de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare. Cele șase luni de închisoare ar urma să fie executate prin măsuri alternative, cum ar fi purtarea unei brățări electronice.

Aceasta este condamnarea care, în octombrie, a dus la încarcerarea sa în închisoarea La Santé din Paris, unde a petrecut 20 de zile, o experiență pe care a descris-o drept „istovitoare” și un „coșmar”. A fost eliberat pe 10 noiembrie 2025.

Sarkozy, vizat de mai multe anchete penale

Sarkozy s-a confruntat cu o serie de probleme juridice după ce a plecat din funcția.

Anul trecut, cea mai înaltă instanță a Franței a confirmat o condamnare pentru corupție și trafic de influență, dispunând ca el să poarte o brățară electronică timp de un an – o premieră pentru un fost șef de stat francez. Dispozitivul a fost între timp înlăturat.

Sarkozy este, de asemenea, anchetat oficial într-un alt dosar, pentru complicitate la influențarea martorilor.