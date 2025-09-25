Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală, în dosarul finanțării ilegale a campaniei sale electorale din 2007

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală, în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale din 2007. Conform acuzării, acesta a primit de la dictatorul libian Gaddafi milioane de euro pentru a-și asigura victoria în alegerile din 2007. Sarkozy riscă 7 ani de închisoare, iar sentința este cu drept de apel scrie Euronews.

Acuzația se referă la implicarea sa într-un grup care a pregătit o infracțiune de corupție între 2005 și 2007, a precizat instanța. Decizia instanței îl face pe Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, primul fost șef de stat francez condamnat pentru o infracțiune de o asemenea amploare, scrie sursa citată.

Procurorii au susținut că fostul președinte francez a canalizat în secret milioane de dolari de la Gaddafi către fondurile campaniei sale, prin intermediul omului de afaceri franco-libanez Ziad Takieddine. Sarkozy a negat acuzațiile. Takieddine, care a murit în urmă cu câteva zile, a susținut că i-a dat șefului de cabinet al lui Sarkozy un total de cinci milioane de euro în numerar între 2006 și 2007. La schimb, Sarkozy trebuia să ofere favoruri diplomatice, juridice și comerciale și să ajute la reabilitarea imaginii dictatorului libian în străinătate (Gaddafi era izolat la nivel internațional din cauza legăturilor regimului său cu terorismul). Soția lui Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy, este acuzată, împreună cu soțul ei, că a făcut presiuni asupra martorilor pentru a-i face să păstreze tăcerea.

Alături de soții Sarkozy sunt acuzate alte 11 persoane. Printre acestea se numără fostul consilier șef al lui Sarkozy, Claude Gueant, șeful departamentului de finanțare a campaniei electorale, Eric Woerth, și fostul ministru Brice Hortefeux. Dosarul acuzării s-a bazat pe mărturiile mai multor foști demnitari libieni, precum și pe călătoriile în Libia efectuate de Gueant și Hortefeux și pe notițe aparținând fostului ministru libian al petrolului, Shukri Ghanem, găsit mort la Viena în 2012.

Euronews scrie că legăturile lui Sarkozy cu Gaddafi datează din 2005, când Sarkozy era ministru de Interne. La scurt timp după ce a devenit președinte al Franței în 2007, l-a invitat pe liderul libian într-o lungă vizită de stat la Paris. Gaddafi și-a instalat atunci un cort beduin în grădinile din apropierea Palatului Élysée. Sarkozy a fost primul lider occidental care l-a primit pe dictatorul libian într-o vizită de stat, de la înghețarea relațiilor cu Libia, în anii ’80.