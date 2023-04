„Care este vina mea? Am spus adevărul despre crimele de război comise de trupele lui Putin în Bucea”. Declarațiile opozantului rus Ilia Iașin după ce a fost condamnat definitiv la 8 ani și jumătate de închisoare

Un tribunal din Moscova a menținut decizia primei instanțe prin care opozantul rus Ilia Iaşin, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pentru criticile sale față de războiul declanșat de Rusia în Ucraina. El participat la audiere prin legătură video, întrucât Curtea de Apel din Rusia a refuzat prezența fizică a acestuia în instanță și reexaminarea probelor în acest dosar, notează Novaya Gazeta Europe.

La începutul lunii decembrie 2022, tribunalul districtual Meshchansky din Moscova l-a condamnat pe Iașin la opt ani și jumătate de închisoare, într-o colonie penală, fiind acuzat că a răspândit „falsuri” despre armata rusă. Autoritățile de la Moscova au deschis dosarul penal pe numele opozantului după ce acesta publicase o înregistrare video în care vorbea despre crimele comise de armata rusă în orașul ucrainean Bucea.

În ședința de judecată, care a avut loc miercuri, 19 aprilie, opozantul rus Ilia Iaşin l-a numit pe președintele Vladimir Putin „criminal de război”, scrie Meduza.

„(…) Sentința pe care am primit-o este halucinantă: opt ani și jumătate de închisoare pentru un discurs de 20 de minute pe internet. Am întâlnit în închisoare mulți criminali, violatori și tâlhari care au primit sentințe mai mici pentru crimele lor. Vreau să subliniez – pentru infracțiuni reale, nu pentru cuvinte. Care este vina mea? Că, în timp ce îmi îndeplineam datoria de politician și patriot rus, am spus adevărul despre acest război. În special, am spus adevărul despre crimele de război comise de trupele lui Putin în orașul ucrainean Bucea.