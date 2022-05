Analiști politici din Rusia comentează numirea lui Leonid Slutsky în funcția de președinte al LDPR – Novaya Gazeta

După decesul politicianului rus Vladimir Jirinovski, controversatul om politic Leonid Slutsky, care conduce Comisia pentru afaceri internaționale din Duma de la Moscova, a devenit noul lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR).

Novaya Gazeta a discutat cu analiști politici despre numirea lui Slutsky în funcția de președinte al LPDR; cum va afecta acest lucru partidul; și dacă scandalurile din jurul noului lider al fracțiunii, legate de hărțuirea unei jurnaliste, vor afecta reputația partidului.

După moartea lui Vladimir Jirinovski, care a condus partidul încă de la înființare, Slutsky a devenit șef interimar al partidului. Politicianul în vârstă de 54 de ani a fost membru al Camerei inferioare a Parlamentului. În 2016 a fost numit șef al Comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de la Moscova. După izbucnirea războiului în Ucraina, Slutsky a devenit negociator de partea rusă, alături de consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky, ministrul adjunct al apărării Aleksandr Fomin și ministrul adjunct de externe Andrei Rudenko. Pe 17 mai, Slutsky a sugerat ridicarea moratoriului privind pedeapsa cu moartea în Rusia pentru uciderea luptătorilor de la Azov.

„Dacă vor fi dovedite crimele lor odioase împotriva umanității, voi reitera propunerea mea de a face o excepție de la moratoriul privind pedeapsa cu moartea în Rusia și de a permite instanței să ia în considerare pedeapsa capitală!”, a scris oficialul pe canalul său Telegram.

În februarie 2018, mai multe jurnaliste care activau în Duma de Stat a Rusiei au afirmat că au fost hărțuite de Slutsky. Una dintre jurnaliste a declarat pentru un post de televiziune că deputatul a hărțuit-o atunci când se afla la serviciu, ulterior, redactorul-șef adjunct al RTVI Ekaterina Kotrikadze, jurnalista Farida Rustamova și producătoarea Daria Zhuk l-au acuzat pe politician de hărțuire.

Konstantin Kalachev, analist politic: „Slutsky este un nume cunoscut. Cei de la Kremlin au încredere în el. Este o figură de sine stătătoare, cu greutate. El însuși a crescut ca politician, ceilalți au fost crescuți de Jirinovski – sunt prea tineri și unidimensionali. Îi va fi mai ușor să mențină un echilibru în partid, să construiască relații cu Piața Veche și Kremlinul, să interacționeze cu sponsorii. Jirinovski nu poate fi înlocuit. Dar există imaginea sa, care poate fi exploatată în continuare. Pentru a face din el o icoană.

Slutsky nu este un orator strălucit, dar chiar și numele său de familie este în consonanță cu numele său, este, de asemenea, scandalos. Partidul Liberal Democrat din Rusia (LDPR) s-a născut din scandaluri. Omul care îl va înlocui pe Jirinovski nu s-a putut abține să nu fie parte a scandalurilor. Așadar, acuzațiile de hărțuire în acest caz sunt un plus, nu un minus. Pentru imaginea noului lider al LDPR, este o notă în plus. Mai ales că Slutsky a fost acuzat că a molestat fete, nu băieți.

Partidul devine autentic dacă supraviețuiește primului său lider. Nu va fi ușor pentru LDPR, dar nu m-aș grăbi să-l îngrop. Dacă vor reuși să urmărească în mod eficient agendele locale și regionale, dacă vor reuși să elaboreze în mod creativ problemele dominante la nivel federal, vor supraviețui. Dacă LDPR va trece pragul (în cadrul alegerilor pentru Duma de Stat) sau nu depinde nu numai de partid, ci și de atitudinea autorităților față de el. Dacă este necesar, va trece. Slutsky va depune toate eforturile pentru a se asigura că LDPR rămâne în noua convocare a Dumei, dar, ca măsură de precauție, va alege probabil circumscripția cu mandat unic. Toate acestea, însă, vor trebui să aștepte până atunci. În acest moment este dificil să facem anumite prognoze.

Slutsky este o figură optimă, în timp ce Vladimir Soloviev, care este chiar mai elocvent decât Jirinovski, pur și simplu nu are nevoie de acest lucru. El este mai necesar ca luptător pe frontul informațional. Jirinovski a fost transformat într-o icoană după moartea sa. Înmormântarea sa fastuoasă va ajuta partidul în acest an. Idealizarea lui Jirinovski va continua. Ratingul de credibilitate al decedatului a crescut. În general, ne plac morții. Dar acestea se uită rapid. Pe termen scurt, moartea lui Jirinovski crește indicele de mediatizare a LDPR. Pe termen lung, alegătorii vor spune probabil: „LDPR nu mai este același fără Jirinovski”. Apoi dezamăgire și căutarea unei alternative. Cei care au votat pentru LDPR au considerat că Jirinovski era cel mai curajos și mai cinstit. Nu minți, nu-ți fie frică – asta e tot ce pot să-i recomand lui Slutsky”, a spus analistul politic.

Grigori Golosov, politolog: „Slutsky este într-adevăr o figură proeminentă; rolul său în politica rusă nu se limitează doar la a fi membru al LDPR. El îndeplinește o misiune importantă având funcția de președinte, iar recent a fost membru al delegației care a negociat cu Ucraina. În plus, situația este de așa natură încât poziția pe care a obținut-o acum este importantă din punct de vedere organizațional. Duma continuă să funcționeze, există o fracțiune a LDPR, această fracțiune are nevoie de cineva care să o gestioneze, iar Slutsky are multă experiență în domeniul politic. Nu cred că cineva de la Kremlin se îndoiește că va fi capabil să gestioneze fracțiunea nu mai puțin eficient decât Jirinovski.

Altfel spus, scopul numirii lui Slutsky acum este doar acela de a asigura buna funcționare a Dumei de Stat.

Nu cred că scandalurile lui Slutsky au avut vreo semnificație pentru publicul rus în general; nu multă lume observă aceste scandaluri. Pentru a reprezenta în mod eficient LDPR în alegeri, Slutsky nu este o figură potrivită. Chiar dacă ținem cont de scandalurile sale, oamenii nu au votat pentru LDPR pentru că Jirinovski este scandalos, ci pentru că a avut talentul și măiestria de a arăta că, deși este complet loial, nu este ca Partidul Rusia Unită. Susținătorii sinceri ai LDPR – și au fost întotdeauna destul de mulți în Rusia – au votat pentru el pentru că nu este ca Rusia Unită, l-au considerat cu adevărat opozant. Dar nu cred că Kremlinul pur și simplu nu este foarte îngrijorat de acest lucru în acest moment: următoarele alegeri pentru Duma de Stat nu vor avea loc prea curând. Și dacă totul decurge conform planului, până atunci Kremlinul va putea lua unele decizii strategice cu privire la menținerea LDPR în câmpul electoral sau înlocuirea sa cu altceva. Iar Slutsky va avea, cu siguranță, numeroase ocazii de a lua deciziile de personal care corespund acestei strategii alese. Depinde de Kremlin să găsească pe cineva mai potrivit decât Slutsky pentru a conduce partidul la viitoarele alegeri pentru Duma de Stat”, a spus politologul.

Fedor Krasheninnikov, analist politic: „Faptul că Slutsky a fost numit în funcția de președinte al LDPR este o „înmormântare” pentru proiect. Slutsky are greutate în interiorul elitei, însă ca lider al unui partid populist, acest birocrat arogant nu are absolut nicio valoare. Mă îndoiesc că are vreun rating personal în afara cercului restrâns al observatorilor profesioniști. Adică, până la alegerile pentru Duma de Stat, dacă vor exista, el va folosi toate oportunitățile de lider al partidului, dar la alegeri LDPR nu va trece pragul, iar acesta va fi sfârșitul pentru partid. Slutsky va fi ales în Duma de Stat ca și candidat uninominal și va face parte din fracțiunea Rusia Unită”, a conchis analistul.

La începutul lunii aprilie, liderul LDPR, Vladimir Jirinovski, a murit după o lungă luptă cu COVID-19.

