Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea unor ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat duminică, 19 iulie, un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu România, la est de localitatea Vîlcove, din Ucraina.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, însă nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau impactul vreunui vehicul aerian pe teritoriul României, notează G4Media.

Sistemul de supraveghere radar a detectat țintele aeriene la ora 13:19, la aproximativ 15 kilometri est de localitatea Vîlcove, Ucraina. Ca urmare, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsurile de alertare a populației din nordul județului Tulcea, informează MApN.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 13:57.

Ministerul precizează că, pe durata alertei, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact la sol al vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 14:34.

MApN spune că monitorizează permanent situația din apropierea graniței și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente, menținând totodată legătura permanentă cu acestea.