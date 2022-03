Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a votat pentru retragerea Rusiei din Consiliul Europei

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a votat pentru retragerea Rusiei din Consiliul Europei. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba a scris pe Twitter că pentru retgarera Rusiei au votat: 216 din 219.

PACE voted to withdraw Russia from the Council of Europe (needed to be done in 2014). Number of votes for: 216 of 219. This is the Assembly that voted to return Russia not long ago. Now it’s time for #deputinization. The final decision is up to the Committee of Ministers.